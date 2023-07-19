Є частковий успіх: ЗСУ рухаються на півдні, ліквідовано дві роти ЗС РФ, — командування

За словами Олександра Тарнавського, ЗСУ за добу знищили 8 бронемашин, 3 гаубиці та САУ "Акація".

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Збройні сили України провели успішну операцію, результатом якої стало усунення понад двох військових підрозділів російських окупантів на Таврійському напрямку. Про це бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники успішно відштовхують ворога і досягають значних результатів. За останні 24 години артилерійські підрозділи виконали 1573 вогневих завдання, що свідчить про високу активність та ефективність ведення бойових дій.

"Втрати ворога вбитими і пораненими склали понад дві роти. Знищено 35 одиниць військової техніки противника", — розповів Тарнавський.

Він уточнив, що серед знищеної техніки:

8 бойових броньованих машин;

3 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

БПЛА "Орлан-10";

самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація";

2 гармати 2С5 "Гіацинт-С";

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

автомобільна техніка.

Також, як зазначив Тарнавський, ЗСУ знищили вісім складів боєприпасів ворога.

Що відомо про ситуацію на півдні

Нагадуємо, у звіті за 16 липня Генштаб ЗСУ повідомив про успіхи на Таврійському напрямку. Зокрема, йдеться про невелике просування в бік села Старомайорське на південь від Великої Новосілки в Донецькій області.

Тим часом видання WP повідомило про те, що ускладнює контрнаступ ЗСУ на півдні. Видання стверджує, що основне, що гальмує контрнаступ — це мінні загородження, які облаштували російські війська.