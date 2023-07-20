"Пройшли 1,7 км": бригада "Кара-Даг" на південному напрямку знищує мінні поля (відео)

Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Однак командування НГУ запевняє, що бійці впевнено йдуть до перемоги.

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Бригада Нацгвардії "Кара-Даг" на південному напрямку проводить розмінування територій. Відео роботи опублікували у Telegram підрозділу.

Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Гвардійці все ж знають, як впоратися навіть з такою задачею. На відео можна побачити один із моментів пророблення проходів у мінних полях перед штурмом.

Минулого тижня на окремих ділянках українським гвардійцям вдалося просунулись на 1,7 км. Точні цифри планують озвучити у потрібний час, давши змогу бійцям закріпитися.

"Маємо успіхи та просування і протягом останніх днів. Впевнено йдемо до перемоги", — йдеться у дописі бригади Нацгвардії.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація у липні

Українське командування дозволяє солдатам звільняти рідні міста від російських загарбників. За словами журналістів The New York Times, у деяких солдатів, які беруть участь у контрнаступі ЗСУ, є особлива мотивація, адже їхні рідні міста окуповані. Багато військовослужбовців, які говорили з журналістами, розповіли, що хотіли б повернутися в міста, звідки колись тікали, але цього разу у військовій формі та зі зброєю в руках.

Сили оборони використовують маленькі групи, щоб просуватися вперед. За словами аналітиків, тактика України може мінімізувати втрати, але вона пов'язана з компромісами. Так, просування розвиватиметься повільніше.

Нагадаємо, 20 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що варто наступати на Бахмут. За словами генерал-полковника ЗСУ, звільнення міста допоможе встановити вогневий контроль над місцевістю і перекрити важливу транспортну артерію ЗС РФ.