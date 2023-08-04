Отказ от мобилизации: как наказывают тех, кто уклоняется от службы в военное время

Двоим мужчинам в Николаевской области может грозить от трех до пяти лет лишения свободы за уклонение от службы.

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В Николаевской области будут судить двух мужчин, отказавшихся служить в рядах ВСУ во время действия военного положения. Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура Николаевской области.

По версии следствия, один из подозреваемых отказался от повестки на военную службу. А другой не явился в местный ТЦК и СП в назначенный день и время, чтобы начать службу в армии.

"Один из мужчин, являясь военнообязанным, по месту своего проживания в присутствии уполномоченных лиц, действуя умышленно, понимая противоправность своих действий, отказался от получения повестки на отправку в воинскую часть. Другой, будучи должным образом уведомлен о дате и времени отправки в воинскую часть, без уважительных причин не прибыл в Третий отдел Первомайского РТЦК и СП, таким образом уклонившись от прохождения военной службы", — сообщили в прокуратуре.

Мужчинам инкриминируют ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как известно, это не первый случай, когда военнообязанные в Украине отказываются от мобилизации. В июле в Тернопольской области суд наказал мужчину, который получил повестку, но после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к военной службе, не явился в военкомат. Во время слушания украинец раскаялся и признал свою вину. Мужчину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Позже суд заменил решение на год испытательного срока.

Также в июле украинца в Черниговской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации. Медкомиссия признала мужчину ограниченно годным для службы в военное время. После получения повестки военнообязанный четыре месяца не появлялся в военкомате. Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся. Он просил "строго его не наказывать". Однако суд не принял эти обстоятельства для смягчения приговора, отметив, что у него было четыре месяца, чтобы исправить ситуацию.