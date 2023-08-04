Відмова від мобілізації: як карають тих, хто ухиляється від служби у воєнний час

Двом чоловікам у Миколаївській області може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі за ухилення від служби.

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У Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які відмовилися служити в лавах ЗСУ під час дії воєнного стану. Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.

За версією слідства, один із підозрюваних відмовився від повістки на військову службу. А інший не з'явився до місцевого ТЦК і СП у призначений день і час, щоб розпочати службу в армії.

"Один із чоловіків, бувши військовозобов'язаним, за місцем свого проживання в присутності уповноважених осіб, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій, відмовився від отримання повістки на відправлення до військової частини. Інший, бувши належним чином повідомлений про дату і час відправлення до військової частини, без поважних причин не прибув до Третього відділу Першотравневого РТЦК і СП, у такий спосіб ухилившись від проходження військової служби", — повідомили в прокуратурі.

Чоловікам інкримінують ст. 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Як відомо, це не перший випадок, коли військовозобов'язані в Україні відмовляються від мобілізації. У липні на Тернопільщині суд покарав чоловіка, який отримав повістку, але після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до військової служби, не з'явився до військкомату. Під час слухання українець розкаявся і визнав свою провину. Чоловіка засудили до трьох років і одного місяця позбавлення волі. Пізніше суд замінив рішення на рік випробувального терміну.

Також у липні українця в Чернігівській області засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації. Медкомісія визнала чоловіка обмежено придатним для служби у воєнний час. Після отримання повістки військовозобов'язаний чотири місяці не з'являвся у військкоматі. Під час судового засідання чоловік визнав провину і розкаявся. Він просив "суворо його не карати". Однак суд не прийняв ці обставини для пом'якшення вироку, зазначивши, що в нього було чотири місяці, щоб виправити ситуацію.