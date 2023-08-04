Мобилизация в Украине: юрист объяснил, заберут ли в ВСУ, если есть дети или жена с инвалидностью

По словам юриста Антона Маринича, для получения отсрочки военнообязанному, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, нужно подтвердить, что нет других трудоспособных лиц, способных содержать родственников с инвалидностью.

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В Украине получить отсрочку от мобилизации могут военнообязанные, имеющие ближайших родственников (супругов, родителей, детей) с инвалидностью I или II группы. Однако правило работает только в том случае, если такие люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, которые могут их содержать. Об этом сообщил юридический консультант Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, для получения отсрочки военнообязанному, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, нужно подтвердить, что нет других трудоспособных лиц, способных содержать родственников с инвалидностью.

Юрист отметил, что для подтверждения того, что военнообязанный содержит родителей или родителей жены/мужа, необходимо предоставить:

договор об уплате алиментов;

решение суда, которым установлена обязанность уплачивать алименты родителям.

Что касается мужчин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, то им необходимо подтвердить этот факт, предоставив следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

справка к акту осмотра МСЭК;

решение суда об усыновлении ребенка;

решение суда о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка или Договор о добровольной уплате алиментов.

Напомним, что Фокус писал, кто из мужчин в августе может получить отсрочку от мобилизации. Существуют категории военнообязанных мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва на определенный срок. Для признания предприятия критически важным нужно, чтобы оно соответствовало трем из семи критериям.