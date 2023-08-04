Украина имеет возможности, чтобы корабли РФ и носа не показывали в Черное море, — Минобороны

В Минобороны Украины утверждают, чем больше продлится война, тем больше шансов, что Россия потеряет Черноморский флот.

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Российские оккупанты рискуют остаться без флота в Черном море, поскольку Украина имеет все возможности для его уничтожения. Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

"Возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой я еще в прошлом году говорил — загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе и Новороссийску. Мы сейчас гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И чем больше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить. Пусть думают, пусть рассчитывают, если кто-то сомневается, то пусть ждет", — сказал Гаврилов.

Так, сегодня, 4 августа, во время спецоперации СБУ совместно с ВСУ в бухте Новороссийска морской дрон повредил большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк". На борту судна на момент атаки было 100 человек экипажа. Надводный дрон, который атаковал корабль, был начинен 450 килограммами тротила.

Как сообщал российский блогер Владислав Поздняков, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения. В результате удара надводного дрона затопило один из отсеков корабля. Поврежденный корабль дотащили до порта в Новороссийске, где он частично ушел под воду.