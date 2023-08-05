"Самим нужно": из Беларуси в РФ вылетели 10 российских вертолетов

ВС РФ забрали из Беларуси едва ли не все военные вертолеты, которые туда переправили в январе 2023 года.

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Российское командование существенно уменьшило авиационную группировку, которую держали в Беларуси. В частности, на территорию РФ вернули боевые вертолеты "Крокодил", способные стрелять противотанковыми ракетами. О деталях рассказала в Telegram-канале сообщества "Беларускі Гаюн".

В заметке указано, что событие произошло около восьми часов утра 5 августа. С аэродрома "Мачулище" вылетели 10 вертолетов:

Ми-8 — 4 шт;

Ми-24 — 6 шт.

Воздушные суда направились в направлении границы с Россией и позже приземлились на аэродроме "Сеща" в Брянской области. Наблюдатели предположили, что вместе с вертолетами территорию Беларуси покинули 20 военных ВС РФ.

Маршрут вертолетов ВС РФ — Беларусский Гаюн Фото: Беларускі Гаюн

Отметим, расстояние от аэродрома "Сеща" до границ Черниговской области — около 150 км, до линии фронта на востоке — около 600 км.

Аэродром ВС РФ "Сеща" в Брянской области

В мониторинговой группе отметили, что ранее ВС РФ держали на территории Беларуси 11 военных вертолетов. Вертолеты провели на территорию республики более 200 дней, за это время по неизвестным причинам под Иванцевичами разбилось одно воздушное судно.

Таким образом на территории Беларуси остался один российский военный вертолет, указано в заметке. Или же, ни одного, если учесть инцидент под Иванцевичами.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 20 многоцелевых вертолетов Ми-8 и 7 боевых вертолетов Ми-24 — об этом пишут ORYX-расследователи.

Кроме того, согласно данным Генштаба ВСУ, было уничтожено 311 вертолетов ВС РФ, причем последняя удачная отработка произошла 24 июля 2023 года.

Напоминаем, в Беларусь перебрались наемники ЧВК "Вагнер": около 5 тыс. человек расположились возле городка Осиповичи. 20 июля стало известно, что в лагерь прибыло 300 единиц военной техники.

Между тем Польша опасается возможной провокации "вагнеровцев" в Суваловском коридоре. Впрочем, польские чиновники уверяют, что в случае провокации все нападающие будут уничтожены.