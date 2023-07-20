300 единиц техники прибыли на базу ЧВК "Вагнер" в Беларусь за трое суток, — аналитики (фото)

По данным исследователей, военная техника РФ начала прибывать в Беларусь, а спустя два дня после мятежа Пригожина на базе появились палатки.

Related video

Новые спутниковые снимки показали около 300 единиц военной техники, которая прибыла в Беларусь на базу "Цель", где дислоцированы участвовавшие в мятеже наемники из ЧВК "Вагнер". Об этом 20 июля рассказал OSINT-аналитик Джек Тейлор, передает Sky News.

Военная техника наемников прибыла в район расположения после того, как 26 июня — спустя два дня после неудавшегося мятежа предпринимателя Евгения Пригожина — на упомянутой базе стали появляться палатки. Частью соглашения Пригожина с Кремлем был переезд ЧВК в Беларусь.

База ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Снимок выше сделан накануне, 19 июля. На нем — около 60 грузовиков на базе "Цель", которая находится в 100 км от Минска. Несколькими днями ранее база была практически пустой.

База ЧВК "Вагнер" в Беларуси: новые грузовики стали появляться с 16 июля

На грузовиках может перевозиться крупная военная техника и прочие элементы снабжения.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Минобороны РБ ЧВК "Вагнер" в Беларуси ЧВК "Вагнер" в Беларуси ЧВК "Вагнер" в Беларуси ЧВК "Вагнер" в Беларуси ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Это не единственный случай, подтверждающий активность ЧВК в Беларуси.

Накануне, журналисты верифицировали видео с участием основателя военизированной группировки Евгения Пригожина, который беседовал с подчиненными на месте дислокации.

Также сообщалось, что наемники из ЧВК "Вагнер" приступили к обучению белорусского спецназа. Об этом 20 июля сообщило Минобороны страны.