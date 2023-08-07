Искали Storm Shadow и таки нашли: в Минобороны Украины потроллили ВС РФ

В украинском оборонном ведомстве высмеяли потуги ВС РФ уничтожить украинскую боевую авиацию, которая продолжает успешно разрушать пути снабжения российских захватчиков.

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Во время последней массированной воздушной атаки по Украине в ночь на 6 августа ВС РФ пытались поразить на военных аэродромах самолеты ВСУ, носители ракет Storm Shadow. Впрочем, после вражеских обстрелов Силы обороны нанесли очередные удары по Чонгарскому и Геническому мостам. Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Украины.

В ведомстве посмеялись над тщетными потугами россиян уничтожить боевую авиацию ВСУ.

"Прятки. Десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты "Storm Shadow". Однако только 6 августа в Чонгаре и под Геническом россияне наконец их нашли", — говорится в публикации.

К своим словам в Минобороны добавили фото поврежденных автомобильных переправ на Чонгарском и Геническом мостах.

Напомним, что ВСУ 6 августа нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам, которые соединяют оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область. Из-за этого россияне вынуждены перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Ранее сообщалось, что в Украину из Франции доставили первые дальнобойные ракеты класса "воздух-земля" SCALP . Это — крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, они же Storm Shadow, были разработаны в 1990-х годах совместно Францией и Великобританией.