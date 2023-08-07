Шукали Storm Shadow і таки знайшли: у Міноборони України потролили ЗС РФ

В українському оборонному відомстві висміяли потуги ЗС РФ знищити українську бойову авіацію, яка продовжує успішно руйнувати шляхи постачання російських загарбників.

Related video

Під час останньої масованої повітряної атаки по Україні в ніч проти 6 серпня ЗС РФ намагалися уразити на військових аеродромах літаки ЗСУ, носії ракет Storm Shadow. Утім, після ворожих обстрілів Сили оборони завдали чергових ударів по Чонгарському та Генічеському мостах. Про це йдеться у Twitter Міністерства оборони України.

У відомстві поглузували з марних потуг росіян знищити бойову авіацію ЗСУ.

"Хованки. Десятки російських ракет і "Шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети "Storm Shadow". Проте лише 6 серпня в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли", — йдеться в публікації.

До своїх слів у Міноборони додали фото пошкоджених автомобільних переправ на Чонгарському та Генічеському мостах.

Нагадаємо, що ЗСУ 6 серпня завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах, які з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область. Через це росіяни змушені перенаправити автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні.

Раніше повідомлялося, що в Україну з Франції доставили перші далекобійні ракети класу "повітря-земля" SCALP. Це — крилаті ракети повітряного базування SCALP, вони ж Storm Shadow, були розроблені в 1990-х роках спільно Францією та Великою Британією.