Атаковала собственная артиллерия: ВС РФ на Запорожье переоделись в ВСУ и потеряли 2 подразделения

Командир одного из подразделений россиян придумал "хитрый" план зайти в тыл к ВСУ, но он не сработал, а благодаря шоу с переодеванием россияне потеряли артиллерию.

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В Запорожской области российские оккупанты получили "дружественный" огонь в спину благодаря шоу с переодеванием в форму ВСУ. Из-за несогласованности действий ВС РФ потеряли полсотни вояк. Об этом сообщают в российском телеграмм-канале "Кремлевская табакерка".

Инцидент произошел недалеко от села Работино в Токмакском районе Запорожской области. Группа российских военных переоделась в украинский пиксель и хотела зайти в тыл к ВСУ, чтобы "навести там шорох". Эту группу зафиксировали с российского БпЛА и приняли за бойцов украинских Сил обороны. Далее по ним отработала артиллерия ВС РФ. Из-за несогласованности действий "дружественным огнем" были убиты 32 оккупанта.

На этом история не закончилась. Благодаря ударам "дружественным ударам" по россиянам ВСУ обнаружили позиции вражеской артиллерии и атаковали их. Из-за этого погибло еще 19 захватчиков.

Виновником инцидента признали командира, который придумал маневр с переодеванием и ничего никому не сказал. Сразу после удара российской артиллерии по своим он понял, что натворил, и свалил с позиций, его сейчас ищут.

"Враг начал давить сильнее, поэтому на фронте участились случаи таких несогласованных действий", — пояснил ЧП один из источников издания в Генштабе РФ. Также, по его словам, ВС РФ сейчас не хватает средств связи, но над этим вопросом командование якобы уже работает.

Напомним, что десантников РФ на Левом берегу накрыла собственная артиллерия, а БТР РФ добил остальную группу. Некоторых убитых и раненых оккупантов забрали свои, но не всех.

Ранее сообщалось, что ВСУ на юге прорвали первую линию обороны врага и перешли на промежуточную.