В РФ выдали дружественный огонь за удар по плацдарму ВСУ на Левом берегу Днепра, — DeepState (видео)

Российских десантников накрыло огнем собственной артиллерии, а БТР РФ добил оставшуюся группу. Некоторых убитых и раненых оккупантов забрали свои, но не всех.

Related video

Российские пропагандисты выдавали "дружественный" огонь ВС РФ за уничтожение плацдарма украинских бойцов в районе моста на Левом берегу Днепра. Видео с комментариями опубликовали аналитики DeepState.

Согласно видеоматериалам, снятым с нескольких дронов, россияне выдвинулись с Алешек на бронетехнике в сторону моста. Далее около моста высадились три группы десантников.

Аналитики отмечают, что первая группа рассредоточилась в частных домах, где у них были обустроены передовые позиции. Две другие спрятались в посадке, где и были накрыты "дружественным" огнем артиллерии.

После этого российский БТР двинулся в сторону моста и хаотично открыл огонь по частным домам, где ранее заняли позиции десантники. Вероятно, их спутали с украинскими военными.

По итогам этой операции БТР забрал нескольких убитых и раненых оккупантов, бросив остальных, и отправился назад.

Напомним, 26 июня российский пропагандист Роман Романов пожаловался, что под контролем Украины находятся дачи под Алешками, район моста, а также берег Голой Пристани.

В этот же день военный эксперт Андрей Крамаров рассказал Фокусу о том, какие преимущества даст ВСУ новая позиция. По его мнению, после закрепления на Левом берегу украинские бойцы смогут зайти в тыл российской армии.