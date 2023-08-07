"Может остаться без кораблей": Зеленский назвал последствия атак на порты Украины для РФ

Россия стремится проводить политику колонизации Черного и Азовского морей, поэтому военные корабли ЧФ РФ — законная цель для украинских войск, заявил президент.

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Россия до конца войны может потерять свой военный флот в Черном море в случае длительной атаки на украинские порты. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью латиноамериканским СМИ, в частности LA NACION.

Он напомнил, что российские захватчики и в дальнейшем пытаются блокировать территориальные воды государства и препятствуют транспортировке сельскохозяйственной продукции. Украина осуществляет законную защиту своей территории и акватории, поэтому атаки на порты для РФ будут иметь последствия.

"Если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей", — пояснил политик.

Президент обратил внимание журналистов на то, что Россия стремится проводить политику колонизации Черного и Азовского морей. Оккупанты никакого права не имеют решать, какую продукцию Украина будет производить или экспортировать.

Зеленский высказался и относительно контрнаступления. Он отметил, что определенные обстоятельства его делают медленным, но инициатива и в дальнейшем за Украиной. Руководитель государства отметил, что наступать ограниченными ресурсами — довольно непростая задача.

"Это очень трудно, когда тебе не хватает определенного оружия. Все это очень трудно", — заявил он.

Также политик добавил, что Украина не намерена продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было целью. По его словам, украинцы будут освобождать только собственные территории.

"Им есть куда вернуться. А мы нет. Им есть куда идти, а нам — нет. Потому что это наша единственная земля", — отметил Зеленский.

Напомним, 7 августа аналитик Брэди Африк заявил, что российские войска продолжают строить километры укреплений во время контрнаступления ВСУ. Оккупанты построили десятки километров сооружений в Запорожской и Донецкой областях, в частности возле Андреевки и Кодемы.