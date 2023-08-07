"Може залишитися без кораблів": Зеленський назвав наслідки атак на порти України для РФ

Росія прагне проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, тому військові кораблі ЧФ РФ — законна ціль для українських військ, заявив президент.

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Росія до кінця війни може втрати свій військовий флот у Чорному морі у разі тривалої атаки на українські порти. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, зокрема LA NACION.

Він нагадав, що російські загарбники й надалі намагаються блокувати територіальні води нащо держави та перешкоджають транспортуванню сільськогосподарської продукції. Україна здійснює законний захист своєї території та акваторії, тому атаки на порти для РФ матимуть наслідки.

"Якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів", – пояснив політик.

Президент звернув увагу журналістів на те, що Росія прагне проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів. Окупанти ніякого права не мають вирішувати, яку продукцію Україна вироблятиме чи експортуватиме.

Зеленський висловився й щодо контрнаступу. Він наголосив, що певні обставини його роблять повільним, але ініціатива й надалі за Україною. Керівник держави наголосив на тому, що наступати обмеженими ресурсами – доволі непросте завдання.

"Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко", – заявив він.

Також політик додав, що Україна не має наміру продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було метою. З його слів, українці звільнятимуть лише власні території.

"Їм є куди повернутися. А ми ні. Їм є куди йти, а нам – ні. Бо це наша єдина земля", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 7 серпня аналітик Бреді Афрік заявив, що російські війська продовжують будувати кілометри укріплень під час контрнаступу ЗСУ. Окупанти побудували десятки кілометрів споруд в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема біля Андріївки та Кодеми.