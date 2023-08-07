Последствия для всего мира: удары дронов по кораблям РФ "расширяют" войну еще больше, — СМИ

Журналисты отметили, что Черное море – маршрут, на который приходится большая часть экспорта зерна ВС РФ, а также от 15 до 20% поставок российской нефти.

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Атаки дронов на российские корабли в Черном море поставили под угрозу часть экспорта РФ. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам журналистов, Черное море – маршрут, на который приходится большая часть экспорта зерна ВС РФ, а также от 15 до 20% поставок российской нефти для мировых рынков. Предполагается, что для Москвы последуют более значительные расходы на страхование и доставку. Кроме того, вырастут риски для рынков мира.

Как рассказал глава Российско-Евразийский центра Фона Карнеги Александр Габуев, сейчас война в Украине находится на фазе эскалации, которая непредсказуема.

"С самого начала контрнаступления Украина пытается донести до российских элит и населения сообщение о том, что война может ударить по их территории", — сказал Габуев.

По его словам, сейчас украинская сторона пробует атаковать важнейшую для РФ инфраструктуру, которая нужна для экспорта.

Как рассказал главный аналитик по сырой нефти в фирме по изучению рынка Kpler Ltd. Виктор Катона, стоимость доставки российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии может увеличиться примерно на 50%.

Сообщается, что Россия также является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и основная часть ее зерна поставляется из Новороссийска. В РФ фиксируется большой урожай, что делает проблемы с поставками решающими в плане влияния на мировые рынки.

Напомним, о повреждении корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки морских дронов в акватории Новороссийского порта 4 августа сообщил российский блогер Владислав Поздняков. Он проинформировал, что затопило один из отсеков БДК. В Минобороны РФ отрицали повреждения в результате атаки.

Также руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина снова будет осуществлять экспорт зерна. По его словам, мир не должен быть заложником одной страны-террориста.