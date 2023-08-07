Утилизация под Угледаром: РФ на 40% опустошила крупнейшую базу военной техники, — СМИ (фото)

По данным журналистов, российские войска вывезли 1570 единиц бронетехники с базы в Бурятии за время полномасштабной войны в Украине. Основную часть — после объявления мобилизации в конце 2022-го.

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Российское военное командование наполовину опустошило крупнейший склад советской бронетехники. За время полномасштабной войны в Украине свыше 40% старых танков советского образца и бронетранспортеров сняли с хранения на крупнейшей из известных баз законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Google Earth.

Карта баз хранения военной техники

Авторы публикации подсчитали, что в сентябре 2021 года, за пять месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину, на базе "Вагжаново" в Улан-Удэ (Бурятия) находилось порядка 3840 единиц бронетехники. В ноябре 2022 было уже 2600 бронемашин, к маю 2023 года — осталось 2270. Другими словами, вывезли 1570 единиц бронетехники, или 40,8%. Основную часть техники перевезли уже после объявления мобилизации в конце 2022-го.

"Вагжаново" находится недалеко от столицы Бурятии Улан-Удэ и занимает 13 кв. км, это большая площадь по сравнению с 20 другими известными базами хранения техники на территории РФ.

База хранения танков

Существующие в Минобороны РФ инструкции предусматривают четыре категории консервации военной техники. Технику, которую относят к первой, то есть самую ценную, хранят в специальных вентилируемых и отапливаемых помещениях. Вторую — в неотапливаемых ангарах, третью — под тентами, четвертую — под открытым небом.

Военная база Военная база Фото: Соцсети Военная база

На базе "Вагжаново" техника хранилась под открытым небом. На страницах в соцсетях бывших военных, проходивших службу на упомянутой базе, публиковались снимки танков. Эксперты сообщили, что на некоторых снимках — танки Т-62, выпускавшиеся до 1975 года.

По данным СМИ, в 2022 году Минобороны РФ прекратило заключать контракты на утилизацию устаревшей военной техники. Большинство погибших под Угледаром российских военных из Бурятии мобилизовали осенью 2022 года, именно тогда, если судить по снимкам Google Earth, с базы под Улан-Удэ отправили основную часть техники ВС РФ.

Напомним, что дрон ВСУ уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. Российские войска задействуют установки "Мста-Б" на расстоянии до 29 км.

Также сообщалось, что ремонт танков Leopard 2 хотят перенести из Германии в Украину.