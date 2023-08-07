"Это была ошибка": священник с Закарпатья извинился за молитву о примирении Украины и РФ (видео)

По словам священнослужителя, он руководствовался тем, что многие народы враждовали между собой столетиями, однако, спустя годы, "Господь давал им дух примирения".

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Священник Мукачевской Греко-Католической епархии Роман Курах назвал ошибкой свое высказывание о том, что необходимо молиться за "примирение народов Украины и России". По его словам, фраза была неуместной и спонтанной. Об этом Роман Курах заявил в беседе со львовским священник Юстином Бойко.

"В контексте войны говорить такие вещи опасно, и это была ошибка. Думаю, что руководствовался я тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, которые враждовали между собой столетиями – Англия, Франция, Германия, другие народы, – потом Господь давал им, не сразу, через годы или сотни лет, дух единства, дух любви, дух прощения и дух примирения. Моя мотивация и желание были в том, что для Бога все возможно, и что он может примирить любые народы. И эти два народа тоже", — сказал священник.

Он также добавил, что считает любого человека "венцом творения". А потому все люди, которых сотворил Бог, прекрасны. И все народы "прекрасны в глазах Господа."

"И это было моей причиной, почему я использовал этот термин в отношении обоих народов", – отметил Роман Курах.

комментарий отца Романа Кураха с 3:15

Напомним, 7 августа священник Мукачевской Греко-Католической епархии Роман Курах оказался в центре скандала после того как во время проповеди попросил Бога помирить "два великих народа — Украину и Россию".

В греко-католическом кафедральном соборе Ужгорода Роман Курах произнес следующую молитву:

"Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа — Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга", — заявил священник.

Молитву услышала журналиста Дарья Сипигина и попыталась объяснить, что россияне и украинцы не братские народы. В ответ Курах отметил, что может говорить все, что считает нужным. И готов благословить россиян, даже если его брат погибнет на войне.

По словам Дарьи Сипигиной, Романа Кураха называют "одним из самых харизматичных священников и ораторов на Закарпатье".