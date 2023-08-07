"Це була помилка": священик із Закарпаття вибачився за молитву про примирення України та РФ (відео)
За словами священнослужителя, він керувався тим, що багато народів ворогували між собою століттями, однак, через роки, "Господь давав їм дух примирення".
Священник Мукачівської Греко-Католицької єпархії Роман Курах назвав помилкою своє висловлювання про те, що необхідно молитися за "примирення народів України та Росії". За його словами, фраза була недоречною і спонтанною. Про це Роман Курах заявив у бесіді зі львівським священником Юстином Бойком.
"У контексті війни говорити такі речі небезпечно, і це була помилка. Думаю, що керувався я тим, що, коли навчався в Європі, бачив, як народи, що ворогували між собою століттями — Англія, Франція, Німеччина, інші народи, — потім Господь давав їм, не одразу, через роки чи сотні років, дух єдності, дух любові, дух прощення і дух примирення. Моя мотивація і бажання були в тому, що для Бога все можливо, і що він може примирити будь-які народи. І ці два народи теж", — сказав священник.
Він також додав, що вважає будь-яку людину "вінцем творіння". А тому всі люди, яких створив Бог, прекрасні. І всі народи "прекрасні в очах Господніх."
"І це було моєю причиною, чому я використовував цей термін щодо обох народів", — зазначив Роман Курах.
Нагадаємо, 7 серпня священник Мукачівської Греко-Католицької єпархії Роман Курах опинився в центрі скандалу після того, як під час проповіді попросив Бога помирити "два великих народи — Україну і Росію".
У греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода Роман Курах виголосив таку молитву:
"Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це диво: примирив ці два великих народи — Україну і Росію. Щоб ці два народи не штовхали, не мучили, не знищували, не вбивали один одного", — заявив священник.
Молитву почула журналістка Дар'я Сіпігіна і спробувала пояснити, що росіяни й українці не братні народи. У відповідь Курах зазначив, що може говорити все, що вважає за потрібне. І готовий благословити росіян, навіть якщо його брат загине на війні.
За словами Дар'ї Сипігіної, Романа Кураха називають "одним із найхаризматичніших священників і ораторів на Закарпатті".