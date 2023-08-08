ВС РФ почти захватили Новоселовское, а ВСУ отбросили оккупантов от Новоегоровки, — Deepstate

Ожесточенные бои продолжаются на нескольких участках фронта на Луганщине, в Запорожской области и на Харьковщине. Продвижение есть как у ВСУ, так и у ВС РФ.

Related video

На Луганщине в районе Сватово продолжаются ожесточенные бои. Силам обороны удалось отбросить россиян на юг от Новоегоровки (Купянский район Харьковской области). Зато ВС РФ смогли продвинуться в Новоселовском. Об этом свидетельствуют карты DeepState.

Сватовское направление

По сообщению организации, на Сватовском отрезке продвижение есть как у ВСУ, так и у ВС РФ. В частности, последние почти захватили село Новоселовское на Луганщине.

ВС РФ заняли Новоселовское на Луганщине (скрин deepstatemap.live)

Также на Луганщине идут ожесточенные бои в районе Серебрянского лесничества возле населенных пунктов Ольшаны и Новоегоровка. Бойцам Сил обороны Украины удалось отбросить россиян от Новоегоровки на юг.

ВСУ отбросили ВС РФ от Новоегоровки Скрин: deepstatemap.live

Так, бойцы Сил обороны Украины, которые находятся на этом участке фронта сообщают, что последние дни противник был очень активен в районе Купянска и в районе Новоселовского. Последнее ему удалось взять полностью под контроль.

"Фактически линия фронта сейчас проходит по краю этого небольшого населенного пункта", — говорится в сообщении.

По словам защитников, ВС РФ в районе Купянска подтянули силы и начали атаковать небольшими группами по полям и лесополосам, чему способствует двухметровая трава.

"С нашей стороны численность о/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, поэтому тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Взводных/оборотных опорных пунктов мы фактически не имеем. Однако его силы достаточно быстро истощаются, минимум три штурмовых роты лежит, например, в лесополосе длиной в километра полтора", — рассказал военнослужащий ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении Скрин deepstatemap.live.

Ситуация в Донецкой области

На Бахмутском направлении бои идут в районе Клещеевки и Курдюмовки, а в районе Авдеевки ВС РФ попытались пойти в наступление в районе Крутой Балки. Наступление было безуспешным.

Ситуация в Донецкой области Скрин deepstatemap.live.

Запорожская область

В Запорожской области активные боевые действия продолжаются вблизи Роботино и Вербового. В отчете отмечается, что ситуация на этом участке фронта очень динамичная.

Запорожское направление Скрин deepstatemap.live.

На Бердянском направлении ведутся бои в районе Приютного и Урожайного. На Таврическом направлении изменений не зафиксировано.

Бои в районе Приютного и Урожайного Скрин deepstatemap.live.

"Несмотря на затишье на информационном фронте, на многих участках фронта очень трудно. Вероятно, сейчас для Сил Обороны продолжается один из самых тяжелых периодов в полномасштабке. Продолжается тяжелая борьба за истощение соперника. ", — подытоживают аналитики DeepState в отчете в Telegram.

Напомним, что в Запорожье российские оккупанты переоделись в форму ВСУ, чтобы зайти в тыл, но были накрыты собственной артиллерией. Инициатор игры с переодеванием — командир подразделения, после совершенного сбежал, и его ищут.

Ранее сообщалось, что бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. ВС РФ пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику.