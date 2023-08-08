"Небольшая паника": РФ рассредоточила корабли в Черном море из-за угрозы атаки дронов (видео)

По словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, маневры противника связаны с желанием обезопасить Черноморский флот. При этом, угроза ракетной атаки для Украины остается.

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Флот Российской Федерации в Черном море начал панически маневрировать по всей акватории после атак дронов. В такой способ они пытаются себя обезопасить. Об это заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 8 августа.

По ее словам, в последние несколько дней можно наблюдать за тем, что Россия рассредоточила свои корабли по всему Черному морю. Они считают, что подобные маневры могут их обезопасить.

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них — это маневры", – говорится в сообщении.

Один из десяти кораблей, которые замечены в акватории Черного моря, выполняет надводную разведку обстановки в Азовском, а вот ракетоносители завели в пункты базирования.

Сейчас ситуация стабильная, отметили в ОК "Юг", но не стоит терять бдительность, ведь ракетная угроза остается.

"После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт", — добавила Наталья Гуменюк.

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Напомним, 7 августа сообщалось, что ВС РФ взяли "паузу" в обстрелах Украины и изменили тактику. Наталья Гуменюк отметила, что угроза все же остается, ведь противник может нанести точечные удары по мирным городам Украины в качестве предупреждения, чтобы "люди не расслаблялись".