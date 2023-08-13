"Барбенгеймер" вдохновил. Составлен список лучших и худших фильмов о войне

Тренд на "Барбенгеймер" в мире подтолкнул профессоров-практиков Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса составить список самых лучших и худших фильмов про войну по версии Strategic Outpost.

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Каждое лето, начиная с 2016 года, мы старательно составляем для наших постоянных читателей список литературы на летние каникулы. В этом году странное, но притягательное явление, известное как "Барбенгеймер", вдохновило нас на нечто иное. Итак, впервые мы представляем топ фильмов Strategic Outpost – наш ненаучный выбор лучших и худших фильмов о войне всех времен!

Фокус перевел статью Дэвида Барио и Норы Бенсахель о том, что посмотреть на военную тематику.

"В нашем списке представлены самые разные фильмы – от черных комедий до документальных фильмов, а также все, что находится между ними, включая многочисленных лауреатов премии "Оскар" и нескольких номинантов на "Золотую малину"! Подобные списки, конечно, часто вызывают споры, и мы уже слышим, как вы ворчите на нас за то, что в рейтинг не вошли ваши самые любимые/самые ненавистные фильмы. Хотя мы не считаем нужным оправдывать свой выбор (в конце концов, это наша колонка), мы приглашаем вас поделиться своими мыслями по адресу [email protected]. Если мы соберем достаточно хороших предложений, то, возможно, опубликуем следующую колонку, состоящую из любимых фильмов читателей War on the Rocks", — предупреждают авторы.

Лучшие военные фильмы по версии Strategic Outpost

"Доктор Стренджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" (1964 г.)

Номинирован на четыре премии "Оскар", в том числе как лучший фильм

Поистине дедушка всех фильмов о национальной безопасности, а также альфа и омега черных комедий о Холодной войне. В фильме собраны все звезды – от Джорджа К. Скотта до Слима Пикенса (именно здесь Джеймс Эрл Джонс дебютировал на экране), а Питер Селлерс сыграл не менее трех ролей. В этом злобно-смешном фильме о ядерном Армагеддоне звучит одна из наших любимых фраз всех времен: "Джентльмены, здесь нельзя драться! Это военная комната!!!" Главное – не пейте фторированную воду, чтобы защитить свои драгоценные биологические жидкости.

Поистине дедушка всех фильмов о национальной безопасности, а также альфа и омега черных комедий о холодной войне

"Рестрепо" (2010)

Обладатель приза жюри "Сандэнс" за лучший документальный фильм и номинант на премию "Оскар" за лучший документальный фильм

Этот мощный фильм Себастьяна Юнгера и Тима Хетерингтона рассказывает о жизни и потерях пехотной роты десантников армии США в смертельно опасной Коренгальской долине Афганистана во время их 15-месячной боевой командировки в 2007-2008 годах. Мы показываем фрагменты этого фильма практически на каждом занятии, поскольку в нем безжалостно изображен мир современного пехотинца во время (и вне) длительных боевых действий. В нем прекрасно показаны неопределенность надвигающегося боя, боль человеческих потерь и скука дней, когда нечем заняться в суровых боевых условиях. Фильм захватывает и вдохновляет, но еще тяжелее смотреть его сейчас, с горечью осознавая, что показанных в нем страданий в конечном итоге оказалось недостаточно, чтобы Афганистан не достался врагу, ради победы над которым эти люди пожертвовали столь многим.

"Рестрепо" рассказывает о жизни и потерях пехотной роты десантников армии США в Афганистане

"Грейхаунд: Битва за Атлантику" (2020)

Номинирован на одну премию "Оскар"

Этот выдающийся фильм является экранизацией захватывающего романа К.С. Форестера "Добрый пастырь" о битвах в прохладной Северной Атлантике во время Второй мировой войны. Том Хэнкс в главной роли капитана эсминца ВМФ, выполняющего свое первое боевое задание, ведет конвой уязвимых торговых судов через штормовые моря, в то время как смертоносная стая нацистских подводных лодок неуклонно сокращает число его подопечных и выдержку. Напряженный и беспристрастный портрет этого смертельно опасного, но почти забытого театра военных действий, неумолимые требования, предъявляемые к капитану в море, пожалуй, никогда не были лучше показаны на экране.

Том Хэнкс в главной роли капитана эсминца ВМФ, выполняющего свое первое боевое задание, ведет конвой уязвимых торговых судов через штормовые моря

"Охота за "Красным Октябрем" (1990)

Номинирован на три премии "Оскар"

Еще одна наша любимая военно-морская экранизация триллера Тома Клэнси с участием звездного состава (Шон Коннери, Алек Болдуин, Джеймс Эрл Джонс, Сэм Нилл) разворачивает на экране кошмарный сценарий разгара холодной войны. Опасности подводного боя, раскрывающиеся в смертельно опасной игре в кошки-мышки на подводных лодках между американским и советским флотами, впервые показаны с такой убедительностью. От властных кулуаров в Вашингтоне до бурной Северной Атлантики – этот фильм не только освещает сложные хитросплетения отношений между Вашингтоном и Москвой времен холодной войны, но и проливает свет на то, насколько близки были к катастрофе США и Советский Союз в течение четырех десятилетий конфликта, так и не дошедшего до точки кипения. Но это еще и очень весело: мы не устаем наблюдать за Кортни Б. Вэнсом в роли гениального оператора гидролокатора, который выясняет, куда направляется "Красный Октябрь".

Опасности подводного боя, раскрывающиеся в смертельно опасной игре в кошки-мышки на подводных лодках между американским и советским флотами, впервые показаны с такой убедительностью

"Вертикальный взлет" (1949)

Номинирован на три премии "Оскар", в том числе за лучший фильм

Этот сильный фильм однажды был назван "лучшим фильмом о ВВС", и мы с этим полностью согласны. В нем рассказывается история воздушного командования в первые годы американской стратегической бомбардировочной кампании в Европе во время Второй мировой войны, когда из-за огромных потерь от немецких истребителей и зенитного огня только каждый четвертый летчик мог рассчитывать вернуться после 25-минутного полета. Группу бомбардировщиков, понесшую большие потери, возглавил командир с жестким характером (Грегори Пек), сменивший на этом посту всеми любимого командира, уволенного за отсутствие результатов. Классическое исследование лидерства в условиях практически невообразимого давления, этот фильм давно включен в программу занятий по повышению квалификации ВВС США. Но это еще и душераздирающая история о невыполнимых требованиях, которые часто предъявляются к американским боевым подразделениям с первых дней войны с высокоэффективным противником, что делает ее чрезвычайно актуальной для тех, кто думает о будущих конфликтах уже сегодня.

Классическое исследование лидерства в условиях практически невообразимого давления, этот фильм давно включен в программу занятий по повышению квалификации ВВС США

"Апокалипсис сегодня" (1979)

Фильм был номинирован на восемь премий "Оскар", в том числе за лучшую кинокартину

Война во Вьетнаме вызвала целый ряд противоречивых фильмов, отражающих полярный, а порой и сюрреалистический характер самой войны. Этот эпический фильм, снятый по мотивам романа Джозефа Конрада "Сердце тьмы" (1899 г.), считается одним из лучших за всю историю кино. Фильм, в котором снялись Мартин Шин, Марлон Брандо, Роберт Дюваль, Деннис Хоппер и потрясающе молодой Харрисон Форд, рассказывает о том, как молодой армейский капитан выполняет практически невыполнимое задание, отправляясь в Камбоджу, чтобы убить американского спецназовца-ренегата. Зеркально отражая все безумие и трагедию этого конфликта, картина дает порой нелепую, но всегда заставляющую задуматься интерпретацию войны.

Фильм, в котором снялись Мартин Шин, Марлон Брандо, Роберт Дюваль, Деннис Хоппер и потрясающе молодой Харрисон Форд, рассказывает о том, как молодой армейский капитан выполняет практически невыполнимое задание, отправляясь в Камбоджу, чтобы убить американского спецназовца-ренегата

"Лучшие годы нашей жизни" (1946 г.)

Лауреат восьми премий "Оскар", в том числе за лучший фильм

Эта трогательная история о возвращении солдат, моряков и летчиков в 1945 году разрушает многие до сих пор распространенные стереотипы о том, как легко миллионы ветеранов приспосабливались к жизни в своих домах и общинах после Второй мировой войны. В фильме рассказывается о возвращении трех ветеранов, один из которых – инвалид, и о том, как им удается найти работу и друзей в маленьком городке, в который они больше не вписываются, а также о том, как трудно приспособиться к их возвращению людям, которых они оставили. Мы знакомы со многими ветеранами войн в Ираке и Афганистане, которые считают, что этот фильм идеально передает их собственные переживания, несмотря на разницу в десятилетиях и типах войн. Эта блестящая работа убедительно напоминает нам о том, что возвращение с войны никогда не было легким – и, скорее всего, никогда не будет.

"Лучшие годы нашей жизни" (1946 г.). Лауреат восьми премий "Оскар", в том числе за лучшую картину

"Мост через реку Квай" (1957 г.)

Лауреат семи премий "Оскар", в том числе за лучшую кинокартину

Потрясающий фильм о Второй мировой войне, рассказывающий о жестоком опыте британских военнопленных, вынужденных строить железнодорожный мост в глубине бирманских джунглей, чтобы завершить последнее звено жизненно важной линии снабжения японских войск. Основанный на реальной истории пленных союзников, вынужденных строить железную дорогу в Бирме в 1942-43 годах, этот сложный с моральной точки зрения фильм заставляет нас задуматься о роли чести, мужества, долга и лидерства перед лицом ошеломляющих лишений. В фильме играют Алек Гиннесс, Уильям Холден, Сэссюэ Хаякава и Джек Хокинс, а в последней сцене фильма звучит запоминающаяся фраза, которая, к сожалению, применима ко многим военным экспедициям: "Безумие! Безумие!".

Потрясающий фильм о Второй мировой войне, рассказывающий о жестоком опыте британских военнопленных, вынужденных строить железнодорожный мост в глубине бирманских джунглей, чтобы завершить последнее звено жизненно важной линии снабжения японских войск

"Дюнкерк" (2017)

Номинирован на восемь премий "Оскар", в том числе за лучший фильм

Яркая интерпретация чудесной эвакуации окруженной британской армии из Франции перед лицом непрекращающихся немецких атак в мае и июне 1940 года. Режиссер Кристофер Нолан играет со временем, рассказывая о страшной эвакуации глазами трех участников в разные периоды времени: испуганного молодого солдата, проведшего неделю на пляже, капитана гражданского катера, в течение дня плывущего к французскому побережью, несмотря на атаки фашистов, и решительного летчика-истребителя, в течение часа находящегося на высоте. Постоянно перемещаясь между этими тремя временными линиями, а затем сводя их воедино в конце, Нолан мощно передает напряжение и страх, которые должны были царить в сердце каждого участника этого отчаянного и удивительного сражения. А невероятная партитура Ханса Циммера, несомненно, будет держать вас в напряжении на протяжении всего фильма.

Яркая интерпретация чудесной эвакуации окруженной британской армии из Франции перед лицом непрекращающихся немецких атак в мае и июне 1940 года

"На Западном фронте без перемен" (1930, 2022)

Классический роман Эриха Марии Ремарка 1929 года был дважды адаптирован для большого экрана: версия 1930 года, получившая премию "Оскар" за лучшую картину, и версия 2022 года, получившая премию "Оскар" за лучший международный фильм. (Кроме того, в 1979 году был выпущен телефильм). Между ними есть заметные различия, как и следовало ожидать, учитывая, что они были сняты с разницей более чем в 90 лет. Первый – это классический голливудский фильм с участием известных американских актеров, второй – полностью немецкий фильм, во многом более аутентичный, но со спорным изменением концовки. Тем не менее, обе версии рассказывают душераздирающую историю о влиянии ужасной окопной войны на ни в чем не повинных молодых людей, и обе по праву считаются одними из самых ярких и влиятельных антивоенных фильмов. Война в Украине напоминает нам о том, что шокирующий опыт этих солдат не является пережитком истории и, скорее всего, будет продолжаться до тех пор, пока люди продолжают воевать.

Классический роман Эриха Марии Ремарка 1929 года был дважды адаптирован для большого экрана: версия 1930 года, получившая премию "Оскар" за лучшую картину, и версия 2022 года, получившая премию "Оскар" за лучший международный фильм

"Топ Ган" (1986) и "Топ Ган Мэверик" (2022)

Немногие фильмы лучше отражают культуру высшего пилотажа в морской авиации: сначала – бои времен холодной войны, а теперь – надвигающийся конфликт с неназванным противником. На протяжении всего фильма Том Круз наглядно демонстрирует, что значит быть летчиком-истребителем и какова этика воздушного боя. Капитан Пит "Мэверик" Митчелл и его непревзойденное мастерство в жестоких воздушных боях еще раз доказывают, что "главное не самолет, а пилот", что главное – это люди, а не машины. Однако сегодняшние потрясающие достижения в области искусственного интеллекта и БПЛА позволяют предположить, что в скором времени пилотируемая военная авиация может быть вытеснена автономными машинами, ведущими бои на высоких скоростях. Но, как замечает Маверик своему адмиралу, любящему беспилотники: "Может быть, и так, сэр. Но не сегодня".

На протяжении всего фильма Том Круз наглядно демонстрирует, что значит быть летчиком-истребителем и какова этика воздушного боя

Худшие военные фильмы по версии Strategic Outpost

"Перл Харбор" (2001).

Номинирован на шесть премий "Золотая малина", в том числе как худший фильм

Чтобы снять такой плохой фильм, нужно очень постараться. Практически каждая часть фильма пропитана болезненными диалогами, отвратительными клише, историческими неточностями и совершенно нелепым любовным треугольником. Даже привлечение таланта режиссера Майкла Бэя и таких актеров, как Бен Аффлек, Кьюба Гудинг и Кейт Бекинсейл, не смогло спасти поистине чудовищный сценарий.

Единственный плюс этого фильма в том, что одному из нас удалось понаблюдать за съемками некоторых летных сцен и встретиться с некоторыми звездами – причем не где-нибудь, а на судне USS Missouri. (Второй из нас вышел бы из кинотеатра, но остался только из-за кондиционера в жаркий июльский день в Вашингтоне). Если вы хотите посмотреть достойный фильм о внезапном нападении Японии в 1941 году, мы советуем классический фильм 1970 года "Тора! Тора! Тора!

"Броненосец" (2012)

Номинирован на семь "Золотых малин", в том числе за худший фильм

Хотя этот фильм был снят по мотивам одноименной классической настольной игры, на этом сходство со стратегией, тактикой или даже просто развлечением заканчивается. Мы никогда не поймем, почему обычно потрясающий Лиам Нисон согласился сниматься в этом ужасном фильме. Идея о том, что трансформеры встретились с военно-морским флотом США, чтобы сразиться за будущее человечества, могла бы иметь определенный потенциал, но эта постановка упустила все возможности его реализовать. Фильм заставляет нас пожалеть, что мы не пошли на дно вместе с кораблем.

"Звездный десант" (1997)

Номинирован на одну премию "Оскар"

Роман Роберта Хайнлайна, по которому якобы снят фильм, – шедевр научной фантастики, любимый многими военными. Но каким-то образом фильм умудрился извратить оригинальную провокационную идею, в которой переплетаются права гражданства, служба в армии и потрясающее видение межгалактической войны будущего, превратив ее в дилетантский взгляд на все – от будущего молодых людей до характера военной подготовки и природы боя. Хотя многие зрители аплодируют фильму за то, что он представляет собой "сатиру на военную культуру", мы считаем, что это просто целлулоидное насилие над блестящим оригинальным текстом. Если вы любите хорошую фантастику, избегайте этого недоразумения любой ценой.

"Повелитель бури" (2008)

Обладатель шести премий "Оскар", в том числе за лучший фильм

Обычно реакцию аудитории трудно предсказать, но не в этом случае: как только мы объявляем, что сейчас покажем сцену из этого фильма, все студенты, имеющие военный опыт, издают стон. (Когда мы объясняем, что в ролике показана скука при возвращении домой, они неохотно согласятся, что эта сцена допустима). В то время как кинокритики и лауреаты премии "Оскар" приветствуют так называемый реализм фильма, военные не могут смириться с тем, что они считают разительными неточностями в главных героях, сюжете и общем изображении опыта войны. Мы согласны. Чтобы увидеть, что такое война на самом деле, лучше фильма "Рестрепо", о котором говорилось выше, не найти.

Об авторах

Дэвид У. Барно, генерал-лейтенант Армии США (в отставке), и доктор Нора Бенсахель являются профессорами-практиками Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса, а также внештатными редакторами журнала War on the Rocks, где периодически появляется их колонка.