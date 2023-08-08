"Историческое перерождение РФ": у Зеленского рассказали, чем закончится война в Украине

По мнению Михаила Подоляка, агрессивную политику РФ, которая направлена на поощрение полномасштабного вторжения на всех уровнях, можно остановить только изоляцией страны и судебными приговорами.

Related video

В России нет ни одного государственного, общественного или политического института, который понимает, что такое агрессивная оккупационная война. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, российская государственная политика, которой на разных уровнях придерживаются партии, общественные организации и различные формальные лидеры, построена на пропаганде "геноцида, терроризма и злорадства".

"За безусловные массовые убийства граждан Украины активно выступают депутаты разных уровней, представители системы образования, производители культурного продукта, фейковые парламентские партии, комитеты солдатских матерей, и особенно ярко – РПЦ. Последняя просто захлебывается в ненависти и лично поощряет смерти", — пишет Подоляк.

По мнению советника главы Офиса президента, единственным финалом продолжающейся российско-украинский войны должна стать изоляция РФ и судебные приговоры, которые приведут к историческому перерождению страны-агрессора.

"Россия – безусловно агрессивное государство, которое жаждет крови. Поэтому нет ни одного иного финала этой войны, кроме как отправить Россию на историческое перерождение. Перерождение возможно только через изоляцию, массовые покаяния и обязательные судебные приговоры. А также через системную масштабную внутреннюю смуту", — резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии, где обсуждались возможные пути решения по мирному урегулированию российско-украинской войны. Советник главы ОП посоветовал участникам встречи внимательно изучить реакцию РФ, которая продолжает демонстрировать, что не собирается о чем-то договариваться. Вместо этого, отметил Михаил Подоляк, войска Кремля убивают людей и разрушают целые города в Украине.

Фокус писал 8 августа, что ВС РФ накануне вечером обстреляли центр Покровска Донецкой области. В результате атаки пострадали более 80 человек. Второй ракетный удар по центру города РФ осуществила, когда гражданские вышли из укрытий, чтобы разобрать завалы.