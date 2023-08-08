"Історичне переродження РФ": у Зеленського розповіли, чим закінчиться війна в Україні

На думку Михайла Подоляка, агресивну політику РФ, яка спрямована на заохочення повномасштабного вторгнення на всіх рівнях, можна зупинити тільки ізоляцією країни та судовими вироками.

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У Росії немає жодного державного, громадського чи політичного інституту, який розуміє, що таке агресивна окупаційна війна. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, російська державна політика, якої на різних рівнях дотримуються партії, громадські організації та різні формальні лідери, побудована на пропаганді "геноциду, тероризму і зловтіхи".

"За безумовні масові вбивства громадян України активно виступають депутати різних рівнів, представники системи освіти, виробники культурного продукту, фейкові парламентські партії, комітети солдатських матерів, і особливо яскраво — РПЦ. Остання просто захлинається в ненависті й особисто заохочує смерті", — пише Подоляк.

На думку радника глави Офісу президента, єдиним фіналом російсько-української війни має стати ізоляція РФ і судові вироки, які призведуть до історичного переродження країни-агресора.

"Росія — безумовно агресивна держава, яка жадає крові. Тому немає жодного іншого фіналу цієї війни, окрім як відправити Росію на історичне переродження. Переродження можливе тільки через ізоляцію, масові покаяння та обов'язкові судові вироки. А також через системну масштабну внутрішню смуту", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк прокоментував підсумки переговорів у Саудівській Аравії, де обговорювали можливі шляхи вирішення мирного врегулювання російсько-української війни. Радник глави ОП порадив учасникам зустрічі уважно вивчити реакцію РФ, яка продовжує демонструвати, що не збирається про щось домовлятися. Натомість зазначив Михайло Подоляк, війська Кремля вбивають людей і руйнують цілі міста в Україні.

Фокус писав 8 серпня, що ЗС РФ напередодні ввечері обстріляли центр Покровська Донецької області. Унаслідок атаки постраждало понад 80 осіб. Другий ракетний удар по центру міста РФ здійснила, коли цивільні вийшли з укриттів, щоб розібрати завали.