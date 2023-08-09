Закончился в самом начале: снайперы ВСУ "притормозили" штурм оккупантов (видео)

Во время штурма украинских позиций пехотой оккупантов снайперы-десантники точным огнем сразу уничтожили нескольких захватчиков — пулеметчика, командира и гранатометчика.

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На одном из самых жарких участков украинского фронта российские оккупанты пошли на штурм украинских позиций. Первыми по врагу отработали снайперы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ. Благодаря этому вражеский штурм не удался. Об этом рассказывает пресс-служба ДШВ ВСУ.

Во время штурма украинских позиций пехотой оккупантов, снайперы-десантники точным огнем сразу уничтожили нескольких захватчиков — пулеметчика, командира и гранатометчика. Из-за таких потерь в штурмовой группе вражеский штурм просто захлебнулся.

"В целом, за три месяца активных действий, на счету подразделения снайперов — более сотни подтвержденных целей. Среди уничтоженных оккупантов есть также и снайперы противника. Последних обнаруживают и уничтожают минометным огнем", — говорится в сообщении.

Сами снайперы 25-й бригады считают — чем больше врагов уничтожат, тем быстрее закончится война. Они говорят, что работа снайпера — непростая, выявить подходы врага и понять то, как будет работать противник.

"Я вышел на 400 м, противник был на 600 м, Мы наблюдали за ним 4 часа. По его наводке работал миномет. Он сделал ошибку — вылез дальше за кусты, которые его скрывали. Я сделал выстрел и противник был уничтожен", — рассказал один из снайперов.

Другой говорит, что на том участке фронта, где они находятся сейчас, они имеют задачу — уничтожать вражескую пехоту.

"Только вышли на позиции, я начал наблюдать за посадкой врага. Один из них вышел из посадки, и на мгновение я задумался, поскольку он был в нашей форме. Потом я увидел у него российские шевроны и повязки и понял, что они сняли форму с нашего пленного или убитого. Я задумался на мгновение, а дальше понял, что нужно стрелять. Первую неделю они свободно себя чувствовали, потом начали маскироваться, а потом мы их довели до того, что они когда выходили из блиндажа, то просто падали и ползли по траве", — рассказывает другой снайпер.

Снайперы-десантники добавляют, что подготовка снайперов в рядах ВСУ проходит на самом высоком уровне.

Напомним, что на Херсонщине ВСУ сделали тактический сюрприз для оккупантов — на катерах прорвали вражескую оборону и продвинулись на 800 метров.

Ранее сообщалось, что в аэропорту в оккупированном Луганске россияне переместили до 16 боевых вертолетов. Аэропорт охраняет ПВО.