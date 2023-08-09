Закінчився на самому початку: снайпери ЗСУ "пригальмували" штурм окупантів (відео)

Під час штурму українських позицій піхотою окупантів снайпери-десантники влучним вогнем одразу знищили декількох загарбників – кулеметника, командира та гранатометника.

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На одній із найспекотніших ділянок українського фронту російські окупанти пішли на штурм українських позицій. Першими по ворогу відпрацювали снайпери 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ. Завдяки цьому ворожий штурм не вдався. Про це розповідає пресслужба ДШВ ЗСУ.

Під час штурму українських позицій піхотою окупантів, снайпери-десантники влучним вогнем одразу знищили декількох загарбників – кулеметника, командира та гранатометника. Через такі втрати у штурмовій групі ворожий штурм просто захлинувся.

"Загалом, за три місяці активних дій, на рахунку підрозділу снайперів – понад сотня підтверджених цілей. Серед знищених окупантів є також і снайпери противника. Останніх виявляють та знищують мінометним вогнем", — йдеться в повідомленні.

Самі снайпери 25-ї бригади вважають — чим більше ворогів знищать, тим швидше закінчиться війна. Вони говорять, що робота снайпера — непроста, виявити підходи ворога і зрозуміти те, як буде працювати противник.

"Я вийшов на 400 м, противник був на 600 м, Ми спостерігали за ним 4 години. За його наводкою працював міномет. Він зробив помилку — виліз далі за кущі, які його приховували. Я зробив постріл і противника було знищено", — розповів один із снайперів.

Інший говорить, що на тій ділянці фронту, де вони перебувають зараз, вони мають завдання — знищувати ворожу піхоту.

"Тільки вийшли на позиції, я почав спостерігати за посадкою ворога. Один з них вийшов з посадки, і на мить я замислився, оскільки він був у нашій формі. Потім я побачив у нього російські шеврони і пов'язки і зрозумів, що вони зняли форму з нашого полоненого або вбитого. Я замислився на мить, а далі усвідомив, що потрібно стріляти. Перший тиждень вони вільно себе почували, потім почали маскуватися, а потім ми їх довели до того, що вони коли виходили з бліндажа, то просто падали і повзли по траві", — розповідає інший снайпер.

Снайпери-десантники додають, що підготовка снайперів у лавах ЗСУ проходить на найвищому рівні.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ зробили тактичний сюрприз для окупантів — на катерах прорвали ворожу оборону і просунулися на 800 метрів.

Раніше повідомлялося, що у аеропорті в окупованому Луганську росіяни перемістили до 16 бойових вертольотів. Летовище охороняє ППО.