Украина нашла слабое место РФ в Черном море и пользуется этим, — британская разведка

По словам аналитиков, в последнее время участились атаки по российским кораблям. Таким способом Украина может обрывать пути снабжения противника в акватории Черного моря.

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Украине удалось найти слабое место Российской Федерации в Черном море, чем ВСУ могут пользоваться в ближайшее время. Об этом говорится в отчете разведки Министерства Великобритании от 9 августа.

По информации аналитиков, пути военных поставок противника при помощи акватории Черного моря под большой опасностью и все из-за атаки украинских морских дронов.

В качестве примера был приведен российский нефтяной танкер SIG, который 4 августа был атакован и выведен из строя недалеко от Керченского пролива. Вероятнее всего, для этого использовали морской дрон.

"Это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после явно сорванной атаки на российские сторожевые катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV", — говорится в сообщении.

Аналитики отдельно отметили, что хоть MT Sig и MV Sparta IV передвигаются под гражданскими флагами, у них уже давно есть контракты на поставки топлива и военных грузов между РФ и Сирией.

Все из-за запрета от 28 февраля 2022 года, который запрещает военным кораблям РФ проходить через Босфор, поэтому у ВС РФ в Сирии и Средиземном море все надежды на гражданские корабли.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых участков морских путей снабжения России", — подытожили в британской разведке.

Напомним, 8 августа сообщалось, что Черноморский флот больше не чувствует себя в безопасности у берегов Крыма. Оккупанты все чаще отправляют корабли ближе к международно признанным границам, чтобы их не атаковали дроны.