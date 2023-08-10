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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Оккупанты бросили ослепшего командира и получили орден "За мужество": история от бойцов НГУ (фото)

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Фото: topwar.ru

Россияне заявили, что успешно отбили атаку ВСУ, а украинские подразделения якобы потеряли 70 бойцов и немало техники. Военнослужащие НГУ, со своей стороны, уверяют, что захватчики после боевого столкновения сбежали, оставив раненого командира.

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На Мелитопольском направлении в конце июля российские оккупанты провели "успешный" бой, бросили раненого командира и удрали с позиции, за что получили ордена "За мужество". Об этом бое рассказывает мелитопольское издание "РИА Мелитополь".

6 тысяч патронов из одного пулемета

Осветить "подвиг" российских героев, "имена которых достойно лягут в летопись истории РФ", приехал военкор, журналист "Известий" Роман Польшаков.

"Шесть героев. Еще вчера они успешно отбили атаку врага, а потом отошли на ранее подготовленные рубежи, а сегодня они представлены к госнаграде — ордену "За мужество", — сказал Польшаков.

Российский пропагандист Польшаков рассказывает о "подвиге" оккупантов Fullscreen
Российский пропагандист Польшаков рассказывает о "подвиге" оккупантов

Сами же герои рассказывают, что их командир до последнего руководил боем, пока не погиб.

"Командир роты, старший лейтенант роты Алексей Мельников, будучи тяжело раненым, до последнего руководил боем. К сожалению, от полученных травм он погиб", — рассказал один из награжденных "героев".

Солдат ВС РФ, получивший орден "За мужество" Fullscreen
Солдат ВС РФ, получивший орден "За мужество"

По словам оккупантов, украинское подразделение пошло на "мясной штурм" и потеряло 70 бойцов, бронетранспортер и два пикапа.

"Шесть тысяч патронов мы выпустили только из одного пулемета за два часа. Отражали атаку противника, в частности, там и украинские наемники были, и польские", — рассказал оккупант с позывным "Татарин".

Выстрелов было мало, я приказал отступать

У украинской стороны другая версия того боя. Тогда успешный штурм провели бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг". По их словам, оккупанты немного постреляли и ушли, оставив раненого командира. Его нашли на позициях нацгвардейцы, оказали помощь и взяли в плен.

"Я — Мельников Алексей Алексеевич, командир шестой мотострелковой роты. У меня выстрелов было очень мало, и я приказал отступать. ВСУ уже были в окопе — слева, справа, я никого не видел", — рассказал "убитый" командир роты.

Раненый командир роты А. Мельников попал в плен к ВСУ Fullscreen
Раненый командир роты А. Мельников попал в плен к ВСУ

Оккупант рассказал, что на его позиции находились 52 бойца, часть из них во время боя была ликвидирована, часть отошла.

Документы О. Мельникова Fullscreen
Документы О. Мельникова

Во время того боя 15-я бригада Национальной гвардии "Кара-Даг" продвинулась на 1700 метров и разбила подразделение оккупантов.

Напомним, что Силы обороны уже прорвали первую линию обороны россиян и вышли на позиции вблизи Роботино, Орехова и Старомайорского. Бойцы считают, что ВС РФ не смогут удержать Мелитополь.

Ранее сообщалось, что пропагандисты сообщают о продвижении ВСУ на Херсонщине. Они заявили о высадке украинского десанта на левом берегу Днепра.