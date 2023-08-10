Оккупанты бросили ослепшего командира и получили орден "За мужество": история от бойцов НГУ (фото)

Россияне заявили, что успешно отбили атаку ВСУ, а украинские подразделения якобы потеряли 70 бойцов и немало техники. Военнослужащие НГУ, со своей стороны, уверяют, что захватчики после боевого столкновения сбежали, оставив раненого командира.

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На Мелитопольском направлении в конце июля российские оккупанты провели "успешный" бой, бросили раненого командира и удрали с позиции, за что получили ордена "За мужество". Об этом бое рассказывает мелитопольское издание "РИА Мелитополь".

6 тысяч патронов из одного пулемета

Осветить "подвиг" российских героев, "имена которых достойно лягут в летопись истории РФ", приехал военкор, журналист "Известий" Роман Польшаков.

"Шесть героев. Еще вчера они успешно отбили атаку врага, а потом отошли на ранее подготовленные рубежи, а сегодня они представлены к госнаграде — ордену "За мужество", — сказал Польшаков.

Российский пропагандист Польшаков рассказывает о "подвиге" оккупантов

Сами же герои рассказывают, что их командир до последнего руководил боем, пока не погиб.

"Командир роты, старший лейтенант роты Алексей Мельников, будучи тяжело раненым, до последнего руководил боем. К сожалению, от полученных травм он погиб", — рассказал один из награжденных "героев".

Солдат ВС РФ, получивший орден "За мужество"

По словам оккупантов, украинское подразделение пошло на "мясной штурм" и потеряло 70 бойцов, бронетранспортер и два пикапа.

"Шесть тысяч патронов мы выпустили только из одного пулемета за два часа. Отражали атаку противника, в частности, там и украинские наемники были, и польские", — рассказал оккупант с позывным "Татарин".

Выстрелов было мало, я приказал отступать

У украинской стороны другая версия того боя. Тогда успешный штурм провели бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг". По их словам, оккупанты немного постреляли и ушли, оставив раненого командира. Его нашли на позициях нацгвардейцы, оказали помощь и взяли в плен.

"Я — Мельников Алексей Алексеевич, командир шестой мотострелковой роты. У меня выстрелов было очень мало, и я приказал отступать. ВСУ уже были в окопе — слева, справа, я никого не видел", — рассказал "убитый" командир роты.

Раненый командир роты А. Мельников попал в плен к ВСУ

Оккупант рассказал, что на его позиции находились 52 бойца, часть из них во время боя была ликвидирована, часть отошла.

Документы О. Мельникова

Во время того боя 15-я бригада Национальной гвардии "Кара-Даг" продвинулась на 1700 метров и разбила подразделение оккупантов.

Напомним, что Силы обороны уже прорвали первую линию обороны россиян и вышли на позиции вблизи Роботино, Орехова и Старомайорского. Бойцы считают, что ВС РФ не смогут удержать Мелитополь.

Ранее сообщалось, что пропагандисты сообщают о продвижении ВСУ на Херсонщине. Они заявили о высадке украинского десанта на левом берегу Днепра.