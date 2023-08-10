Окупанти кинули осліплого командира й отримали орден "За мужність": історія від бійців НГУ (фото)

Росіяни заявили, що успішно відбили атаку ЗСУ, а українські підрозділи нібито втратили 70 бійців і чимало техніки. Військовослужбовці НГУ, зі свого боку, запевняють, що загарбники після бойового зіткнення накивали п'ятами, залишивши пораненого командира.

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На Мелітопольському напрямку наприкінці липня російські окупанти провели "успішний" бій, кинули пораненого командира та накивали п'ятами з позиції, за що отримали ордени "За мужність". Про цей бій розповідає мелітопольське видання "РІА Мелітополь".

6 тисяч патронів із одного кулемета

Висвітлити подвиг російських героїв, "імена яких гідно ляжуть у літопис історії РФ", приїхав військкор, журналіст "Известий" Роман Польшаков.

"Шестеро героїв. Ще вчора вони успішно відбили атаку ворога, а потім відійшли на раніше підготовлені рубежі, а сьогодні вони представлені до держнагороди — орденів "За мужність", — сказав Польшаков.

Російський пропагандист Польшаков розповідає про "подвиг" окупантів

Самі ж герої розповідають, що їхній командир до останнього керував боєм, поки не загинув.

"Командир роти, старший лейтенат роти Олексій Мельников, будучи важко пораненим, до останнього керував боєм. На жаль, від отриманих травм він загинув", — розповів один із нагороджених "героїв".

Солдат ЗС РФ, який отримав орден "За мужність"

За словами окупантів, український підрозділ пішов на "м'ясний штурм" і втратив 70 бійців, бронетранспортер і два пікапи.

"Шість тисяч патронів ми випустили тільки з одного кулемета за дві години. Відбивали атаку противника, зокрема, там і українські найманці були, і польські", — розповів окупант із позивним "Татарин".

Пострілів було мало, я наказав відступати

В української сторони інша версія того бою. Тоді успішний штурм провели бійці 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг". За їхніми словами, окупанти трохи постріляли та накивали п'ятами, залишивши пораненого командира. Його знайшли на позиціях нацгвардійці, надали допомогу та взяли в полон.

"Я — Мельников Олексій Олексійович, командир шостої мотострілецької роти. У мене пострілів було дуже мало, і я наказав відступати. ЗСУ вже були в окопі — ліворуч, праворуч, я нікого не бачив", — розповів "убитий" командир роти.

Поранений командир роти О. Мельников потрапив у полон до ЗСУ

Окупант розповів, що на його позиції перебували 52 бійці, частина з них під час бою була ліквідована, частина відійшла.

Документи О. Мельникова

Під час того бою 15-а бригада Національної гвардії "Кара-Даг" просунулася на 1700 метрів і розбила підрозділ окупантів.

Нагадаємо, що Сили оборони вже прорвали першу лінію оборони росіян і вийшли на позиції поблизу Роботиного, Оріхова та Старомайорського. Бійці вважають, що ЗС РФ не зможуть втримати Мелітополь.

Раніше повідомлялося, що пропагандисти повідомляють про просування ЗСУ на Херсонщині. Вони заявили про висадку українського десанту на лівому березі Дніпра.