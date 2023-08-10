ВСУ атаковали военный аэродром в Новофедоровке в оккупированном Крыму, — росСМИ

По данным Минобороны, в атаке на полуостров якобы участвовали 11 украинских беспилотников, которые успешно были уничтожены системами ПВО. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ.

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В Крыму Вооруженные силы Украины 10 августа беспилотниками попытались атаковать военный аэродром в Новофедоровке. Об этом сообщает российское издание Baza.

"ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Попытка атаки состоялась около 5 утра 10 августа. Силы ПВО предотвратили атаку", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утром 10 августа сообщили об атаке на Крым 11 беспилотников.

"Вблизи города Севастополь средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате прекращенных террористических атак пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Новофедоровке расположен военный аэродром первого класса в Крыму. На нем размещен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ.

Напомним, что 10 августа в МО России проинформировали об атаке дронов на Калужскую и Московскую области. 2 БпЛА, которые летели в направлении Москвы, ПВО сбила над территорией двух областей.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано наибольшее за последние десять лет количество взрывов. В результате них пострадали более 10 тысяч человек.