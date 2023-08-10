ЗСУ атакували військовий аеродром в Новофедорівці в окупованому Криму, — росЗМІ

За даними Міноборони, в атаці на півострів нібито брали участь 11 українських безпілотників, які успішно були знищені системами ППО. З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ.

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У Криму Збройні сили України 10 серпня безпілотниками спробували атакувати військовий аеродром у Новофедорівці. Про це повідомляє російське видання Baza.

"ЗСУ спробували атакувати кримський аеродром у Новофедорівці. Спроба атаки відбулася близько 5 ранку 10 серпня. Сили ППО запобігли атаці", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ зранку 10 серпня повідомили про атаку на Крим 11 безпілотників.

"Поблизу міста Севастополь засобами ППО були вражені два БПЛА, ще 9 ліквідовані засобами радіоелектронної боротьби і не досягнувши мети зазнали аварії в акваторії Чорного моря. В результаті припинених терористичних атак постраждалих та руйнувань немає", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що у Новофедорівці розташований військовий аеродром першого класу в Криму. На ньому розміщений навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації. З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ.

Нагадаємо, що 10 серпня в МО Росії проінформували про атаку дронів на Калузьку та Московську області. 2 БпЛА, які летіли у напрямку Москви, ППО збила над територією двох областей.

Раніше повідомлялося, що у Росії зафіксовано найбільшу за останні десять років кількість вибухів. Внаслідок них постраждали понад 10 тисяч людей.