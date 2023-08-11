Хотят вернуть утраченные позиции: в Генштабе ВСУ рассказали, где ВС РФ пошли в наступление (карта)

Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и в Запорожской области.

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Силы обороны успешно сдержали попытки наступления россиян на нескольких направлениях. Об этом в Military Center сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности, к югу от Бахмута.

Зато россияне пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"ВС РФ предприняли попытку восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и западнее Роботного (Запорожское направление — ред.), успеха не имели. Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского в Луганской области. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Богдановки", — сообщил Ковалев.

Ситуация на Запорожском направлении Deepstatemap

Карта боев на Купянском направлении Deepstatemap

Он добавил, что российские захватчики несут существенные потери личного состава и в технике. Также оккупанты усиливают свои подразделения на отдельных участках фронта, перебрасывая туда резервы.

Напомним, что на Запорожском направлении оккупанты оставили на поле боя раненого командира, объявили его мертвым и получили за побег ордена "За мужество".

Ранее сообщалось, что ВСУ вышли на 2 линию оккупантов на Запорожском направлении. Россияне могут потерять Токмак и не удержать Мелитополь.