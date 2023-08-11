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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Хотят вернуть утраченные позиции: в Генштабе ВСУ рассказали, где ВС РФ пошли в наступление (карта)

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Фото: Скрин видео | Бойцы ВСУ на линии фронта

Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и в Запорожской области.

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Силы обороны успешно сдержали попытки наступления россиян на нескольких направлениях. Об этом в Military Center сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности, к югу от Бахмута.

Зато россияне пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"ВС РФ предприняли попытку восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и западнее Роботного (Запорожское направление — ред.), успеха не имели. Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского в Луганской области. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Богдановки", — сообщил Ковалев.

Ситуация на Запорожском направлении Deepstatemap Fullscreen
Ситуация на Запорожском направлении Deepstatemap
Карта боев на Купянском направлении Deepstatemap Fullscreen
Карта боев на Купянском направлении Deepstatemap

Он добавил, что российские захватчики несут существенные потери личного состава и в технике. Также оккупанты усиливают свои подразделения на отдельных участках фронта, перебрасывая туда резервы.

Напомним, что на Запорожском направлении оккупанты оставили на поле боя раненого командира, объявили его мертвым и получили за побег ордена "За мужество".

Ранее сообщалось, что ВСУ вышли на 2 линию оккупантов на Запорожском направлении. Россияне могут потерять Токмак и не удержать Мелитополь.