Хочуть повернути втрачені позиції: у Генштабі ЗСУ розповіли, де ЗС РФ пішли в наступ (карта)

Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Авдіївки, Куп'янська, Лимана та на Запоріжжі.

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Сили оборони успішно стримали спроби наступу росіян на декількох напрямках. Про це в Military Center повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

З його слів, ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема, на південь від Бахмута.

Натомість росіяни пробують прорвати українську оборону в районі Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"ЗС РФ здійснили спробу відновити втрачене положення західніше Старомайорського та західніше Роботного (Запорізький напрямок — ред.), успіху не мали. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Надія та південніше Новоселівського в Луганській області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у районі північно-східніше Богданівки", — повідомив Ковальов.

Ситуація на Запорізькому напрямку Deepstatemap

Карта боїв на Куп'янському напрямку Deepstatemap

Він додав, що російські загарбники зазнають істотних втрат особового складу та у техніці. Також окупанти посилюють свої підрозділи на окремих ділянках фронту, перекидаючи туди резерви.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку окупанти залишили на полі бою пораненого командира, оголосили його мертвим і отримали за втечу ордени "За мужність".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вийшли на 2 лінію окупантів на Запорізькому напрямку. Росіяни можуть втратити Токмак і не втримати Мелітополь.