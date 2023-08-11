"Маленький Муки": как 122-мм САУ уничтожает оккупантов в Донецкой области (фото)

Украинские артиллеристы говорят, что иногда бывают настолько "жаркие" дни, что они начинают работать с 6 утра, а завершают после обеда.

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Артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго имеют на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", с помощью которых истребляются российские силы. Об этом сообщает АрміяInform.

122-мм самоходная артиллерийская установка выполняет задачи в Донецкой области. На счету "Маленького Муки", как называет экипаж "Гвоздику", уже большое количество уничтоженной пехоты оккупантов, легкой бронетехники, танков и специальной техники ВС РФ. По словам командира орудия Владислава, иногда бывают дни, что он в 6 утра садится в САУ и выходит из нее уже после обеда.

Фото: АрміяInform

"В самые жаркие дни приходилось выстреливать по врагу почти 100 снарядов. Мы устаем, но поддерживаем друг друга. На войне большую роль играет слаженность подразделения, ведь ты полностью доверяешь своим коллегам и знаешь, что они умело будут выполнять свои задачи", — говорит Владислав.

Также он добавил, что их позиции дважды пыталась поразить оккупанты, однако ни одна не завершилась удачно для врага. Первый случай произошел, когда после обстрела артиллеристы пошли проверить САУ. Снаряды тогда падали в 50 метрах от машины, но ни бойцы, ни машина, не пострадали.

Боеприпасы для "Гвоздики" Фото: АрміяInform

"Второй раз по нам выпускали ракету, но тогда будто Бог отвел, и все остались целыми и невредимыми", — добавляет командир Владислав.

Командир подразделения Олег говорит, что пехотинцы на поле боя — настоящие титаны войны. Иногда они так "насыпают" по оккупантам, что потом наступает тишина на двое-трое суток. Поэтому одна из основных задач — прикрывать украинских пехотинцев.

Напомним, 10 августа 40-я бригада им. Великого князя Витовта уничтожила российской склад боеприпасов и военную технику.

2 августа СМИ писали, что на фронте заметили обновленную украинскую САУ "Богдана" с шасси Tatra.