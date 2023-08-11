ВСУ вернулись к тактике небольших подразделений: в WSJ рассказали об успехах наступления

Журналисты утверждают, что Силы обороны вернулись к тактике, которую применяли в начале полномасштабного вторжения, чтобы прорвать российскую оборону. В качестве примера журналисты приводят батальон "Скала", который насчитывает 170 бойцов и ведет наступление в районе поселка Работино.

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Украина вернулась к тактике использования небольших подразделений, которая принесла успех в начале войны. Об этом сообщают в издании The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что в начале контрнаступления ВСУ военные делали ставку на крупные механизированные подразделения, вооруженные современной западной техникой. Однако им не удалось прорвать российскую оборону. Поэтому ВСУ вернулись к тактике использования малых подразделений.

В качестве примера издание приводит добровольческий штурмовой батальон "Скала". Бойцы ведут наступление в районе поселка Работино Запорожской области. По информации СМИ, в подразделение насчитывает 170 человек.

"Украинское командование решило, что для продвижения вперед понадобится более эффективная разведка и пехотные штурмовые группы. Прежде чем начать наступление в этом районе, дроны летали день и ночь, чтобы выяснить расположение российских позиций", — говорится в статье.

Штурмовые группы проходили огромные расстояния с советскими или трофейными российскими винтовками, что позволяет им не носить с собой лишние патроны для западных автоматов, а забирать боеприпасы у убитых бойцов ВС РФ.

На прошлой неделе бойцы "Скалы" выбили российских военных с позиций и уничтожили пулеметное гнездо в бетонном бункере к западу от Работино.

Напомним, Силы обороны продолжают штурм укрепления россиян в Запорожской области. По мнению генерала армии Николая Маломужа, прорыв на этом направлении будет означать начало большой наступательной операции по освобождению Херсонской и Запорожской областей и вхождения в Крым. По этой причине ВС РФ стягивают резервы, но это проблематично, так как протяженность линии фронта 1 500 км, а профессиональных войск у оккупантов почти не осталось. Наиболее опасным для россиян является движение ВСУ в районе Работино Запорожской области.

11 августа в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и на Запорожье и стремятся вернуть там утраченные позиции.