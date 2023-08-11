Боеспособны только 50 танков: почему Италия решила покупать Leopard 2

Несмотря на то, что Италия имеет собственную танкостроительную школу, они отстают от норм НАТО по технике. Поэтому страна может купить немецкие Leopard 2A8.

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Италия имеет в своем арсенале 250 танков C1 Ariete, но из-за постоянной экономии, в боеспособном состоянии находится лишь 25% машин. Об этом сообщает Army Recognition.

Несмотря на тот факт, что Италия имеет возможности разрабатывать основные боевые танки и БМП, Рим отстал от других европейских государств в модернизации собственных машин. Большая часть машин в ней нуждается. Из 200 танков C1 Ariete в боеготовом состоянии находится лишь 25% — 50 машин. При этом партнеры по НАТО требуют иметь не менее 250 танков.

Поэтому, чтобы устранить недостаток, армия планирует инвестировать 4 млрд евро в 2024 году на модернизацию C1 Ariete и приобретение немецких танков Leopard 2A8. Предложение на финансирование уже включено в план расходов на оборону Италии на 2023-2025 годы. Кроме танков Италия еще с 2018 года проводит замену старых боевых бронированных машин Centauro II на новые модели. Также модернизируются БМП VBM Freccia. Машины получат новую спутниковую навигационную систему и улучшенную адаптированность на поле боя.

Отдельно в Минобороны Италии отмечают важность модернизации собственных танков C1 Ariete. Усовершенствования коснутся шасси, оптические системы, а также радио и навигационное оборудование.

Напомним, 7 августа в Италии заявили о плане модернизировать парк танков Ariete за 900 млн евро.

19 июня в Италии заявили, что они хотят приобрести танки Leopard 2A8.