"Вынуждены озираться": Балицкий пожаловался, что коллаборанты вынуждены "жить в бункерах" (видео)

"Губернатор" Евгений Балицкий, заявил, что так называемое руководство временно оккупированной части Запорожской области прошло специальное обучение по безопасности.

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Так называемый "губернатор" временно оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий 10 августа в студии пропагандистской передачи Соловьев LIVE на канале российского телевидения рассказал о том, что ему постоянно приходится соблюдать меры безопасности. Соответствующее видео коллаборант опубликовал в Telegram.

Он заявил, что в Запорожской области за последнее время снизилось количество терактов и диверсий.

"По статистике, согласно сухим цифрам, конечно, количество (терактов и диверсий — ред.) сильно уменьшилось. Мы, как система, вырабатываем иммунитет: люди научились эффективно смотреть за своей жизнью, за своей безопасностью", — заявил коллаборант.

При этом, по его словам, так называемое руководство региона прошло специальное обучение и вынуждено жить в бункерах.

"Прошли специальное обучение все руководство, и телефонами смотрим и зеркалами смотрим, обсматриваем машины, как выходить из дома и так далее. Вся гигиена безопасности, которая должна быть на территории сегодня все делается. Мы тоже живем в бункерах, мы каждый день вынуждены озираться, вынуждены смотреть за соей безопасностью, это — накладывает время", — сказал Балицкий.

Также пособник врага сообщил, что пережил более 10 покушений, но жив, так как находится под охраной.

Ситуация на Запорожском направлении

Генштаб ВСУ 11 августа сообщил оперативную ситуацию на Запорожском направлении состоянием на 21:11.

По информации военных, на Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелвм подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области.

Карта обновлена 10 августа 21:28 Фото: deepstatemap.live

Напомним, 11 августа командование рассказало об успехах ВСУ на Запорожском направлении. По словам заместителя командующего ОСУВ "Таврия" Сергея Кузьмина, российские войска чувствуют, что теряют свою силу и мощь. Силы обороны Украины не дают захватчикам никаких шансов.

Кроме этого, в пресс-службе ССО Украины заявили, что дроны уничтожили сразу две спецмашины "Торнадо". Дождавшись ночи, украинские военные совершили налет на технику ВС РФ. Кроме "Торнадо", дроны вывели из строя миномет и МТ-ЛБ.