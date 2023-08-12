ВСУ значительно продвинулись на Запорожье, а ВС РФ под Бахмутом, — ISW (карты)

Украинские контрнаступательные операции заставляют ВС РФ передислоцировать свои силы, которые обороняются в западной Запорожской области, что указывает на то, что украинские усилия там могут значительно ухудшить российскую оборону, считают в Институте изучения войны.

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ВСУ сделали значительное тактическое продвижение в Запорожской области и по меньшей мере на трех участках фронта. Между тем российские захватчики имеют продвижение на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 августа.

Луганская область

ВС РФ 11 августа продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска и, по их сообщениям, имеют там продвижение. Генштаб Украины сообщил, что россияне вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки и Ивановки. Российское МО утверждало, что ВС РФ улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении вблизи Ольшан и Першотравневого. Российские военные блогеры сообщали, что ВС РФ продвинулись вблизи Синьковки и Ивановки и вошли на северную окраину Синьковки.

11 августа ВС РФ продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не достигли. В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Надии и к югу от Новоселовского и штурмовали украинские позиции на линии Торское-Ямполовка. Российские источники сообщают, что ВС РФ немного продвинулись в этом районе.

Луганская область. Карта боев

Донецкая область

ВСУ вели наступательные действия вблизи Бахмута, но не продвинулись 11 августа. Российские блогеры утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону возле Клещиевки.

ВС РФ вели наступательные операции вблизи Бахмута и достигли определенного прогресса 11 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что оккупанты продвигались на юго-запад в направлении Берховского водохранилища. Российские источники утверждали, что ВС РФ улучшили свои позиции вблизи Андреевки и атаковали вблизи Клещиевки.

Донецкая область. Карта боев

Также ВС РФ проводили наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк и немного продвинулись 11 августа, о чем свидетельствуют геолокационные кадры. В частности, они имеют незначительное продвижение к северу от Старомихайловки. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Донецкая область. Карта боев

Российский провоенный блогер заявил, что ВС РФ взяли под контроль части шахты "Трудовая" возле Красногоровки. Другой блогер утверждал, что боевики "ДНР" из бригады "Пятнашка" установили огонь над дорогой между Орловкой и Ласточкино (6 км к западу от Авдеевки), которая является наземной линией связи Украины.

"Это утверждение, скорее всего, является ложным, учитывая, что другой военный блогер сделал такое же заявление о том же российском подразделении 27 июля, и сейчас нет никаких признаков того, что ВС РФ блокируют ВСУ в районе Авдеевки", — отметили аналитики Института.

Южное направление

Силы обороны продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и продвинулись 11 августа к Урожайному, о чем свидетельствуют геолокационные карты, а российские милблогеры утверждали, что ВСУ контролируют север.

Российский добровольческий батальон "Восток", который, как сообщается, защищает Урожайное, признал, что украинские силы оттеснили ВС РФ на несколько улиц в Урожайном. Один российский военный блогер утверждал, что ВС РФ пытаются эвакуировать раненых из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Урожайного из-за украинских артиллерийских ударов по российской технике.

Запорожская область. Карта боев

ВС РФ продолжали проводить ограниченные наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области и не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений 11 августа. Генштаб Украины сообщил, что российские войска предпринимали неудачные попытки отбить утраченные позиции к западу от Старомайорского и возле Урожайного.

По информации аналитиков, Силы обороны достигли северной окраины Работино в Запорожской области. На опубликованных 11 августа геолокационных кадрах видно, что ВСУ дошли до подъезда к Работино, хотя масштабы их позиции в районе остаются неясными. Российский военный блогер утверждал, что российские силы отбросили украинские войска на 1,5 километра возле Работино во время отражения украинской атаки 10 августа.

"Похоже, что украинские контрнаступательные операции заставляют российскую армию передислоцировать российские силы, которые обороняются в западной Запорожской области, что указывает на то, что украинские усилия там могут значительно ухудшить российскую оборону", — говорится в сообщении ISW.

Запорожская область. Карта боев

Сообщается, что 11 августа украинские силы проводили операции в ближних тыловых районах на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области. 11 августа российский блогер опубликовал кадры, на которых российский солдат утверждает, что ВСУ захватили западную половину Казачьих Лагерей. Другой российский милблогер утверждал, что украинская ДРГ из 30 человек совершила ограниченный рейд против ВС РФ на участке трассы E58 между Раздольным и Вольным, примерно в 8 км к югу от Новой Каховки.

"ISW не наблюдала визуального подтверждения ни одного из этих утверждений и продолжает оценивать, что любые украинские позиции на восточном берегу Херсонской области ограничены", — сообщили в Институте.

Напомним, что на Бахмутском направлении российские оккупанты предпринимают попытки контратаковать ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Запорожье применяют неожиданную для ВС РФ тактику. Силы обороны сосредоточили свое внимание на флангах, ищут слабые места и используют новейшие средства.