ЗСУ значно просунулися на Запоріжжі, а ЗС РФ під Бахмутом, — ISW (карти)

Українські контрнаступальні операції змушують ЗС РФ передислокувати свої сили, які обороняються в західній Запорізькій області, що вказує на те, що українські зусилля там можуть значно погіршити російську оборону, вважають в Інституті вивчення війни.

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ЗСУ зробили значне тактичне просування в Запорізькій області і щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом російські загарбники мають просування на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 серпня.

Луганська область

ЗС РФ 11 серпня продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська і, за їхніми повідомляннями, мають там просування. Генштаб України повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки та Іванівки. Російське МО стверджувало, що ЗС РФ покращили своє тактичне положення на Куп'янському напрямку поблизу Вільшан та Першотравневого. Російські військові блогери повідомляли, що ЗС РФ просунулися поблизу Синьківки та Іванівки і увійшли на північну околицю Синьківки.

11 серпня ЗС РФ продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Надії та на південь від Новоселівського і штурмували українські позиції на лінії Торське-Ямполівка. Російські джерела повідомляють, що ЗС РФ трохи просунулися в цьому районі.

Луганська область. Карта боїв

Донецька область

ЗСУ вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не просунулися 11 серпня. Російські блогери стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Кліщіївки.

ЗС РФ вели наступальні операції поблизу Бахмута та досягли певного прогресу 11 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що окупанти просувалися на південний захід у напрямку до Берхівського водосховища. Російські джерела стверджували, що ЗС РФ покращили свої позиції поблизу Андріївки і атакували поблизу Кліщіївки.

Донецька область. Карта боїв

Також ЗС РФ проводили наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і трохи просунулися 11 серпня, про що свідчать геолокаційні кадри. Зокрема, вони мають незначне просування на північ від Старомихайлівки. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Донецька область. Карта боїв

Російський провійськовий блогер заявив, що ЗС РФ взяли під контроль частини шахти "Трудова" біля Красногорівки. Інший блогер стверджував, що бойовики "ДНР" з бригади "П'ятнашка" встановили вогонь над дорогою між Орлівкою і Ласточкиним (6 км на захід від Авдіївки), яка є наземною лінією зв’язку України.

"Це твердження, швидше за все, є неправдивим, враховуючи, що інший військовий блогер зробив таку ж заяву про той самий російський підрозділ 27 липня, і зараз немає жодних ознак того, що ЗС РФ блокують ЗСУ в районі Авдіївки", — зазначили аналітики Інституту.

Південний напрямок

Сили оборони продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та просунулися 11 серпня до Урожайного, про що свідчать геолокаційні карти, а російські мілблогери стверджували, що ЗСУ контролюють північ.

Російський добровольчий батальйон "Восток", який, як повідомляється, захищає Урожайне, визнав, що українські сили відтіснили ЗС РФ на кілька вулиць в Урожайному. Один російський військовий блогер стверджував, що ЗС РФ намагаються евакуювати поранених з 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з Урожайного через українські артилерійські удари по російській техніці.

Запорізька область. Карта боїв

ЗС РФ продовжували проводити обмежені наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області та не робили жодних заявлених або підтверджених наступів 11 серпня. Генштаб України повідомив, що російські війська робили невдалі спроби відбити втрачені позиції на захід від Старомайорського та біля Урожайного.

За інформацією аналітиків, Сили оборони досягли північної околиці Роботиного у Запорізькій області. На опублікованих 11 серпня геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ дійшли до під’їзду до Роботиного, хоча масштаби їхніх позиції в районі залишаються неясними. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили відкинули українські війська на 1,5 кілометра біля Роботиного під час відбиття української атаки 10 серпня.

"Схоже, що українські контрнаступальні операції змушують російську армію передислокувати російські сили, які обороняються в західній Запорізькій області, що вказує на те, що українські зусилля там можуть значно погіршити російську оборону", — йдеться в повідомленні ISW.

Запорізька область. Карта боїв

Повідомляється, що 11 серпня українські сили проводили операції в ближніх тилових районах на окупованому східному (лівому) березі Херсонської області. 11 серпня російський блогер опублікував кадри, на яких російський солдат стверджує, що ЗСУ захопили західну половину Козачих Лагерів. Інший російський мілблогер стверджував, що українська ДРГ з 30 осіб здійснила обмежений рейд проти ЗС РФ на ділянці траси E58 між Роздольним та Вільним, приблизно за 8 км на південь від Нової Каховки.

"ISW не спостерігала візуального підтвердження жодного з цих тверджень і продовжує оцінювати, що будь-які українські позиції на східному березі Херсонської області обмежені", — повідомили в Інституті.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку російські окупанти роблять спроби контратакувати ЗСУ в районі Кліщіївки й Андріївки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Запоріжжі застосовують неочікувану для ЗС РФ тактику. Сили оборони зосередили свою увагу на флангах, шукають слабкі місця і використовують новітні засоби.