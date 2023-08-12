Взрывы в Крыму: Керченский мост окутал дым, а движение по переправе перекрыто (фото)

Оккупационные власти Крыма не говорят о попадании в переправу, а рассказывают об успешной работе российской ПВО.

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В субботу, 12 августа, в районе Крымского моста виден дым после взрывов. Вблизи переправы появился густой дым в нескольких точках. О задымлении в районе Керченского могста сообщает "Оперативный ВСУ".

"Керчь и район моста сейчас", — говорится в сообщении.

Оккупационные власти Крыма не говорят о попадании в переправу, а рассказывают об успешной работе российской ПВО.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — прокомментировал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Движение по переправе на это время перекрыто.

Пропагандисты сообщают, что специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время.

Напомним, что ночью, 24 июля, в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздавались взрывы. В России заявили, что средства РЭБ уничтожили 14 украинских беспилотников, из которых 11 — потерпели крушение в акватории Черного моря, остальные три — упали на территории временно оккупированного полуострова.