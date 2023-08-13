"Кульминация": экс-командир "Айдара" рассказал и прорыве ВСУ под Запорожьем (видео)

Во время контрнаступления украинские защитники ведут тяжелые контактные бои с оккупантами, иногда просто во вражеских окопах. Иногда может переходить даже в рукопашную.

Related video

На направлениях Роботино, Старомайорского и Орехово ВСУ преодолели первую линию обороны и фактически уже дошли до вот второй линии. Об этом сказал в интервью Radio NV экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

По его словам, на направлениях Роботино, Старомайорского и Орехово в Запорожье ВСУ преодолели первую линию обороны, которая была сплошным минным полем и фактически уже дошли до второй линии.

"Первые две рассчитаны именно на то, чтобы долго и упорно отражать наши штурмы. Первая линия была сделана на очень значительной протяженности — это были сплошные минные поля. Вот именно сотни квадратных километров заминированной территории. Третья линия — самая глубокая. Это в определенной степени линия жизнеобеспечения для первых двух. Ее отдельно держать вряд ли будет реально", — сказал он.

Он добавил, что вторую линию обороны нельзя было сделать как одно большое минное поле. Это сплошная линия именно из выкопанных траншей и окопов, которые почти все соединены между собой в одну такую большую выкопанную сеть, а через каждые 5-10 километров бетонированы доты.

"Не надо ожидать, что там будет быстрый прорыв. Чудеса господни бывают. Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло под два месяца. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе", — сказал он.

Евгений Дикий добавил, что украинские защитники ведут тяжелые контактные бои с оккупантами, иногда просто во вражеских окопах.

"Кульминация ближнего боя — это когда наши защитники запрыгивают именно в их траншеи" и внутри ведут ближний контактный бой. Это один из самых тяжелых видов боев, которые вообще существуют. Это когда ты реально перед собой видишь лицо твоего врага. Это иногда может переходить даже в рукопашную. То есть, это самое тяжелое. Это требует наибольшего мужества", — подчеркнул Дикий.

Напомним, что Силы обороны проводят контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В трех точках они вышли на вторую линию обороны врага .

Ранее сообщалось, что ВС РФ панически укрепляют оборону Токмака, Бердянска, Мелитополя в Запорожской области, а коллаборационисты бегут в Россию и за границу.