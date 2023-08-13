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"Кульмінація": екскомандир "Айдару" розповів про прорив ЗСУ під Запоріжжям (відео)

новини Запоріжжя, контрнаступ зсу, лінія оборони, Євген Дикий, контактний бій, лінії оборони ЗС РФ

Під час контрнаступу українські захисники ведуть важкі контактні бої з окупантами, іноді просто у ворожих окопах. Іноді може переходити навіть у рукопашну.

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На напрямках Роботиного, Старомайорського та Оріхового ЗСУ подолали першу лінію оборони і фактично вже дійшли до ось другої лінії. Про це сказав в інтерв'ю Radio NV екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

За його словами, на напрямках Роботиного, Старомайорського та Оріхового на Запоріжжі ЗСУ подолали першу лінію оборони, яка була суцільним мінним полем і фактично вже дійшли до другої лінії.

"Перші дві розраховані саме на те, щоб довго й наполегливо відбивати наші штурми. Перша лінія була зроблена на дуже значній протяжності — це були суцільні мінні поля. От саме сотні квадратних кілометрів замінованої території. Третя лінія — найглибша. Це певною мірою лінія життєзабезпечення для перших двох. Її окремо тримати навряд чи буде реально", — сказав він.

Він додав, що другу лінію оборони не можна було зробити як одне велике мінне поле. Це суцільна лінія саме із викопаних траншей і окопів, які майже всі з'єднані між собою в одну таку велику викопану мережу, а через кожні 5−10 кілометрів бетоновані доти.

"Не треба очікувати, що там буде швидкий прорив. Дива господні бувають. Але якщо виходити не зі сподівання на диво, то на розбір першої лінії в нас пішло під два місяці. Є підстави вважати, що друга лінія буде даватися приблизно в такому ж темпі", — сказав він.

Євген Дикий додав, що українські захисники ведуть важкі контактні бої з окупантами, іноді просто у ворожих окопах.

"Кульмінація ближнього бою — це коли наші захисники застрибують саме в їхні траншеї" і всередині ведуть ближній контактний бій. Це один з найважчих видів боїв, які взагалі існують. Це коли ти реально перед собою бачиш обличчя твого ворога. Це інколи може переходити навіть у рукопашну. Тобто, це найважче. Це потребує найбільшої мужності", — наголосив Дикий.

Нагадаємо, що Сили оборони проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ панічно укріплюють оборону Токмака, Бердянська, Мелітополя у Запорізькій області, а колаборанти тікають до Росії і за кордон.