Проигрыш войны: Украину ждет чеченский сценарий, если ВСУ не прорвут оборону РФ, — эксперт

Выход ВСУ к Азовскому побережью зависит исключительно от крепости украинских защитников и западной помощи. В случае "чеченского сценария" Россия получит дополнительное время, чтобы окончательно уничтожить Украину.

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Если Силы обороны Украины не смогут прорвать линию обороны ВС РФ, то Украину может ожидать чеченский сценарий. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, после провала российских войск в Херсоне и на Харьковщине оккупанты заговорили про "боевую ничью", но мир увидел, что Россия не такая уж и "непобедимая", но в Чечне россияне изначально были разбиты (Первая чеченская война), и только в результате Второй РФ смогла одолеть Грозный.

"Это — катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это — чеченский вариант, когда они проиграли первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко Второй чеченской войне. Это — выигрыш времени, чтобы окончательно нас уничтожить", — сказал он.

Евгений Дикий объяснил, что выход ВСУ к Азовскому побережью зависит исключительно от прочности украинских защитников и западной помощи, а мощное оружие и авиация, как F-16 — это основной ключ к прорыву на этом направлении.

"Если нам не удастся проломить их линию обороны, такой риск есть. Надо понимать, что ресурсов, с которыми мы начали эту кампанию, на самом деле недостаточно. У россиян сейчас стоит указание — бросить туда все их резервы. Если мы не прорываемся, нашей проблемой будет изменение настроений у наших союзников", — считает эксперт.

Напомним, что ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении создали ударный кулак для прорыва украинской обороны, чтобы оттянуть резервы ВСУ с юга.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Запорожском направлении вблизи Роботино, Старомайорского и Орехово ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов и фактически уже дошли до второй линии.