Програш війни: на Україну чекає чеченський сценарій, якщо ЗСУ не прорвуть оборону РФ, — експерт

Вихід ЗСУ до Азовського узбережжя залежить виключно від міцності українських захисників і західної допомоги. У випадку "чеченського сценарію" Росія отримає додатковий час, аби остаточно знищити Україну.

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Якщо Сили оборони України не зможуть прорвати лінію оборони ЗС РФ, то на Україну може очікувати чеченський сценарій. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив екскомандир роти батальйону "Айдар", науковець Євген Дикий.

За його словами, після провалу російських військ у Херсоні та на Харківщині окупанти заговорили про "бойову нічию", але світ побачив, що Росія не така вже й "непереможна", але в Чечні росіяни початково були розбиті (Перша чеченська війна), і лише внаслідок Другої РФ змогла здолати Грозний.

"Це — катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це — чеченський варіант, коли вони програли першу війну в Чечні, підписали мир, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до Другої чеченської війни. Це — виграш часу, щоб остаточно нас знищити", — сказав він.

Євген Дикий пояснив, що вихід ЗСУ до Азовського узбережжя залежить виключно від міцності українських захисників і західної допомоги, а потужна зброя та авіація, як F-16, — це основний ключ до прориву на цьому напрямку.

"Якщо нам не вдасться проломити їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, із якими ми почали цю кампанію, насправді недостатньо. У росіян зараз стоїть вказівка — кинути туди всі їхні резерви. Якщо ми не прориваємося, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників", — вважає експерт.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку створили ударний кулак для прориву української оборони, щоб відтягнути резерви ЗСУ з Півдня.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного, Старомайорського й Оріхового ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів і фактично вже дійшли до другої лінії.