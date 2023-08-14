"Готовы к худшему": Наев рассказал, планируют ли ВС РФ наступление на северо-западе Украины

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ, было установлено более 60 дополнительных наблюдательных пунктов, а также создано приблизительно 15 новых стратегически важных опорных позиций. Это позволяет проводить постоянный мониторинг ситуации.

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В настоящее время нет опасности наступления со стороны российских сил на северо-западном направлении. Тем не менее, в случае, если противник примет решение о вооруженных действиях, ему потребуется как минимум полтора месяца на организацию подготовки и мобилизацию. Об этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.

В частности, в этом регионе активно проводится разминирование местности, осуществляется устройство новых укрепленных оборонительных позиций, а также усиливается охрана и защита ключевых стратегических объектов, включая энергетические системы Украины.

По словам Наева, в настоящее время на данном направлении нет признаков того, что россияне готовятся к наземной наступательной операции.

Однако Наев отметил, что точно предсказать будущее невозможно. Он подчеркнул, что украинские военные всегда ориентируются на наихудший сценарий развития событий.

"Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев", — сказал он.

Генерал отметил, что в участке приграничной территории Ровненской области было установлено более 60 дополнительных наблюдательных пунктов, а также создано приблизительно 15 новых стратегически важных опорных позиций.

Кроме того, установлено десятки тысяч мин, из которых не менее 20% — противопехотные мины в управляемом варианте.

Напомним, что 3 августа в 08:55 основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Его самолет приземлился на военном аэродроме Мачулищи в Минской области.