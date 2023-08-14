"Будем усиленно работать": в ВСУ заявили об угрозе ударов РФ на День Независимости (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, 24 августа военнослужащие усиленно будут следить за обстановкой в небе над Украиной.

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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что нельзя с точностью сказать, планирует ли армия РФ совершить масштабную атаку в День Независимости Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Согласно его заявлению, следует воздержаться от каких-либо предположений относительно 24 августа.

"Сейчас, когда мы говорим, в небе 30 воздушных целей — авиация, беспилотники и т.д. Угроза постоянная. Россияне могут запускать ракеты и дроны в любой момент", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что в День Независимости силы обороны планируют усилить наблюдение за воздушной обстановкой.

"Как мы это делаем всегда. Каждый день у нас тревоги и угроза", — заявил спикер ВСУ.

Напомним, ночью 14 августа враг обстрелял Одесскую область с помощью 15 ударных дронов и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силы ПВО отбили атаку. Однако обломки вражеских воздушных целей упали в центре Одессы.

13 августа военные РФ обстреляли Станиславскую общину Херсонской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе месячная девочка и 12-летний мальчик.