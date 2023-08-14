Снарядный голод: в ОК "Юг" рассказали о проблемах армии РФ на южном направлении (видео)

По словам спикера ведомство Натальи Гуменюк, у оккупантов было накоплено немало запасов, но расходы боеприпасов у ВС РФ сейчас увеличились.

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В настоящее время российские вооруженные силы на юге региона используют значительно меньше боеприпасов, чем ранее, предположительно из-за ограниченных запасов боеприпасов. Об этом заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"На Чонгарском и Геническом направлениях оккупанты пытаются проводить ремонтные работы, которые очень усложнены повсюду замедленной их логистикой. Россияне подтянули на эти направления понтонные конструкции, из которых предпринимаются попытки сформировать альтернативный мост для переправки техники. Основная враждебная логистика осуществляется по трассе М17 через Армянск, потому что это более надежный для них способ, но опасный, слишком близкий к Силам обороны, которые там держат огневой контроль", – отметила Гуменюк.

По ее утверждениям, оккупанты пытаются скрыться среди мирных жителей, используя автомобили гражданского населения в качестве маскировки. Гуменюк также утверждает, что иногда российские войска используют гражданские автотранспортные средства для перевозки материалов и обеспечения своих военных подразделений на левом берегу.

"Хотя на левом берегу р. Днепр у оккупантов было накоплено немало запасов, но расходы у них сейчас увеличились. Поэтому мы наблюдаем, что противник в этой зоне испытывает снарядный голод, то есть логистика у них происходит не в темпе боевой работы. Видим, что на 60 обстрелов они сейчас применяют 300-400 снарядов, что означает, что фактически в два раза меньше, чем раньше. Соответственно, можем заключить, что наша работа по вражеским складам с боеприпасами как полевых, так и стационарных была успешной", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что в контрнаступлении ВСУ нет никаких графиков и сроков и несмотря на сообщения в западных СМИ о недовольстве партнеров относительно его медлительности, никто не ставил Украине никаких дедлайнов. Об этом 2 августа заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали, где может произойти ключевая битва для Украины . Силы обороны продавливают оборонительные порядки врага на южном фронте, но несмотря на все у России еще много ресурсов.