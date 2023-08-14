"Элита болеет за поражения Кремля": россияне уже делят посты в правительстве "после Путина", — ГУР

В ведомстве рассказали, что в отслеживании ситуации внутри страны-агрессора помог мятеж Евгения Пригожина. Реакция вражеских чиновников и дальнейшие решения Москвы показали, что поддержка власти не является абсолютной.

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Представители российской элиты "топят" друг друга во время войны, ожидая конца правления президента Владимира Путина. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что попытка военного переворота главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, реакция на нее чиновников и дальнейшие кадровые изменения были важными для мониторинга внутренних конфликтов в РФ.

"Часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и иногда даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля несли потери и поражения", — подчеркнул представитель ГУР.

Он отметил, что внутри России сохраняется конкуренция и продолжается борьба за должности.

"Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина", — объяснил Юсов.

Представитель разведки убежден, что Украина должна использовать эти процессы в свою пользу.

"За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры из свободного мира", — добавил Юсов.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий предупредил, что осенью и зимой ВС РФ снова будут атаковать украинскую критическую инфраструктуру. В частности, от вражеских ударов будет страдать энергосистема, ведь Москва стремится вызвать блэкаут в населенных пунктах.

11 августа журналист-расследователь Христо Грозева рассказал, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может решиться на новую попытку военного переворота на территории РФ. По словам Грозева, руководитель российских наемников или в течение полугода умрет, или будет пытаться снова свергнуть власть.