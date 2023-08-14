"Неизбежная необходимость": Сербия заказала 20 тысяч дронов Shahed у Ирана, – СМИ

Заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич посетил Тегеран и отметил, что что "нет никаких препятствий для улучшения отношений" с Ираном.

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Сербия заказала у Ирана 20 тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. Об этом пишет издание etto.ba 13 августа.

Сообщается, что Тегеран посетила делегация сербских дипломатов, которую возглавил, заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич. Замглавы сербского МИД встретился с иранским коллегой Али Багери, отметив, что "нет никаких препятствий для улучшения отношений".

Багери назвал продвижение сотрудничества между Ираном и балканскими странами, особенно Сербией, необходимостью. По его словам, расширение торговли является "не только экономической целью, но и стратегией безопасности".

В свою очередь Алексич заявил о "неизбежной необходимости увеличения объема торговли между двумя странами". Дипломат подчеркнул, что целью его прибытия в Иран является улучшения отношений между Тегераном и Белградом.

Как отмечают авторы публикации, Иран находится под санкциями Европейского союза из-за поставок в Россию дронов, которые используются для обстрелов территории Украины. К концу июля 2023 года Иран поставил в РФ не менее 400 БПЛА Shahed и Mohajer.

Напомним, что 30 июня аналитики Ukraine Weapons Tracker заметили на вооружении у Украины мины M62P10 120-мм калибра, изготовленные в Сербии. Украинские военные получили мины, которые были произведены в январе 2023 года государственной компанией Krušik, которая расположена в Валеве.

Ранее, 1 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что позиция Сербии в отношении антироссийских санкций не изменилась даже после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.