На вооружении украинской армии появились сербские мины 2023 года производства (фото)

Если раньше Сербия блокировала поставки оружия, то теперь президент Александар Вучич говорит, что у них нет другой альтернативы, кроме как поставлять вооружение через посредников.

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Украинские минометчики используют мины M62P10 120-мм калибра. Они были изготовлены в Сербии. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Официальная позиция Сербии с начала полномасштабной войны изменилась. Сейчас президент Александар Вучич говорит, что страна не против, если оружие сербского производства будет попадать в Украину через посредников. Поэтому на вооружении ВСУ заметили 120-мм мины M62P10.

Более того, украинские военные получили мины, которые были произведены в январе 2023 года государственной компанией Krušik, которая расположена в Валеве.

Дата производства сербских мин

Основные характеристики сербских мин M62P10:

масса мины — 12,6 кг;

масса взрывчатого вещества — 2,4 кг;

максимальная дальность стрельбы — 6500 метров;

радиус поражения — 18 метров из расчета один осколок на квадратный метр.

Напомним, 22 июня в Сербии уволили главу Минэкономики за призывы ввести санкции против РФ. Политиков возмутила позиция Раде Башту, которая не совпадает с правительством.

6 июня Александар Вучич заявил, что Сербия согласилась поставлять оружие Украине через третьи страны. По словам президента, другой альтернативы у них не было.