"А есть альтернатива?": президент Сербии дал "добро" на поставки оружия в Украину

По информации журналистов, рассчитывая на поддержку с вопросом в Косово Вучич согласен "закрывать глаза" на поставки сербских вооружений Киеву через посредников.

Related video

Сербия согласна с тем, чтобы ее оружие попадало в Украину через посредников. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в интервью для издания Financial Times.

По информации журналистов, ранее Сербия отказывалась поддерживать западные санкции против РФ, однако похоже, что Белград сменил тактику, поскольку Вучич сообщил, что ему известно, что боеприпасы из его страны попадают в Украину, и он не планирует останавливать этот процесс.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продать?", – отметил Вучич.

На вопрос журналистов о том, идет ли Сербия на уступки по вопросу поставок оружия в Украину, поскольку рассчитывает на симпатии со стороны Запада по вопросу в Косово (по мнению журналистов издания, смена ориентиров Сербии может быть связана с поддержкой ЕС, США и НАТО стороны Белграда в недавней вспышке этнической напряженности в Косово, что подтвердили три западных дипломата), Вучич отметил, что его страна намерена действовать "нейтральным образом". Однако при этом он подчеркнул, что понимает, что часть оружия из Сербии может оказаться в Украине.

"Мы присоединились ко всем резолюциям ООН, (осуждающим вторжение РФ в Украину). Мы присоединяемся к запретам на реэкспорт, например, на технологии двойного назначения в дронах. Мы не будем хабом для реэкспорта чего-то в Россию", – заверил в интервью сербский лидер.

Также он отметил, что он уже год не выходит на связь с лидером Кремля, кроме приема некоторых высокопоставленных гостей из России, хотя такого раньше никогда не случалось.

Напомним, в начале марта стало известно, что на вооружении у украинских военных появились сербские реактивные ракеты для РСЗО "Град" с дальностью до 40 км.

Также напомним, исходя из "слитых" секретных документов Пентагона, которые проанализировали журналисты, Белград располагает военной возможностью и политической волей для дальнейших поставок вооружения на нужды ВСУ.